Facturile la energie ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, potrivit unei estimări făcute de Sorin Elisei, secretar general în Ministerul Energiei. Acesta a explicat că o evaluare mai precisă va putea fi făcută după lunile septembrie, octombrie și noiembrie, când vor exista mai multe date privind contractele de energie cu livrare în 2027.

România are în prezent aproape 2,3 miliarde de metri cubi de gaze naturale înmagazinate, iar Ministerul Energiei estimează că gradul de umplere a depozitelor va ajunge aproape de 80% până la 1 octombrie.

Sorin Elisei a precizat că România se află într-o situație mai bună decât media Uniunii Europene în ceea ce privește nivelul de înmagazinare.

„Aici sunt două perspective. Unu: mai avem până la data de 1 octombrie, când cred că vom fi destul de aproape de 80% grad de umplere. Cum spuneți, suntem într-adevăr mai bine decât în media Uniunii Europene. Pe de altă parte, așa este, în condițiile în care avem o iarnă grea pentru o perioadă de o săptămână de geruri, să zicem, de -10, -20 de grade Celsius, depozitele vor reuși să facă față. Avem aproape 2,3 miliarde metri cubi în acest moment înmagazinat”, a declarat oficialul.

Nivelul gazelor înmagazinate este cu aproximativ 10% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit lui Elisei, unul dintre motive este prudența furnizorilor, pe fondul evoluției prețurilor de pe piețele internaționale.

Oficialul a explicat că prețurile gazelor naturale au crescut semnificativ în ultima perioadă, iar furnizorii au fost mai precauți în privința achizițiilor pentru stocare.

Aceștia ar fi evitat să cumpere gaz la un preț ridicat pentru a-l scoate ulterior din depozite în timpul iernii la un preț și mai mare, la care se adaugă și tariful de înmagazinare, existând riscul să nu mai găsească suficienți clienți pentru cantitățile respective.

Elisei a invocat și volatilitatea de pe piețele internaționale, în condițiile evoluției conflictului din Orientul Mijlociu.

„E o piață care așteaptă de pe o zi pe alta veștile din... despre conflictul din Orientul Mijlociu, există multă volatilitate în preț, crește, scade și atunci există această precauție legată de înmagazinare”, a spus secretarul general al Ministerului Energiei, la un post TV.

În ceea ce privește evoluția facturilor, Sorin Elisei a precizat că este nevoie de încă trei luni pentru o estimare mai exactă a prețului final al energiei angro pentru anul 2027.

Este vorba despre lunile septembrie, octombrie și noiembrie, perioadă în care vor putea fi analizate contractele și cantitățile de energie angajate pentru anul viitor.

Oficialul a arătat că pe piață intră sau urmează să intre noi capacități de producție, inclusiv baterii și instalații de producere a energiei din surse regenerabile, dar și surse clasice. Potrivit acestuia, capacitatea suplimentară de producție ar putea ajunge să depășească cererea, ceea ce ar putea contribui la reechilibrarea prețului.

„Prețul este așa în acest moment și are valori ridicate pe o criză care nu este numai în România, este și la nivel regional și o vedem și în Europa de Vest. Piețele fiind cuplate, avem prețuri cuplate și un impact la nivel european, avem prețuri mari și la energie electrică, și la gaze, din păcate”, a explicat Elisei.

Întrebat despre estimarea Ministerului Energiei privind impactul asupra facturilor, secretarul general al instituției a indicat o creștere de minimum 5% pentru 2027.

„Din perspectiva aceasta, așa cum am mai declarat, eu unul cred că avem un impact de minimum 5% pentru 2027”, a declarat Sorin Elisei.

Elisei a precizat că Ministerul Energiei discută cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei pentru o evaluare mai exactă a situației pentru anul viitor, inclusiv în funcție de contractele deja încheiate și de cantitățile de energie angajate.

Estimarea de minimum 5% este menținută în prezent, însă oficialul a precizat că aceasta ar putea fi actualizată în următoarele săptămâni, pe măsură ce sunt semnate noi contracte cu livrare în 2027.

Potrivit lui Elisei, contractele încheiate până acum la prețuri mai mari reprezintă o proporție redusă din consumul național.

„Eu îmi păstrez deocamdată estimarea. Încă o dată, au fost încercări ale anumitor producători sau furnizori de a vinde la niște prețuri mult mai mari, și pe asta mă bazez, ele nu au fost cu succes încheiate aceste contracte”, a spus acesta.

Oficialul a explicat că, deși s-a înregistrat o creștere de 12% în cazul unor tranzacții, cantitatea de energie vândută la acest preț este foarte mică raportat la consumul național.

„Dacă România consumă undeva la 50–52 de TWh, s-a vândut energie cu 12% mai scumpă nici măcar 2 sau 3% din consumul național nu s-a vândut pentru anul viitor”, a precizat Elisei.

El a adăugat că există și contracte care urmează să expire, inclusiv unele care se încheie la sfârșitul acestui an, motiv pentru care calculul final este mai complex.

„E un calcul destul de laborios și de aceea vă spun că vom reveni, cred eu, într-o săptămână, două cu niște estimări”, a declarat secretarul general al Ministerului Energiei.