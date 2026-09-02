Noile prețuri reglementate pentru gazele naturale au intrat în vigoare la 1 septembrie 2026. Consumatorii vor achita 20,30 lei pentru un metru cub, cu 5,88 lei mai mult decât prețul anterior. Primele facturi calculate la noul preț vor fi emise în luna octombrie, pentru consumul înregistrat în septembrie.

Noul preț a fost aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în urma solicitării depuse de compania Energocom. ANRE a anunțat că ajustarea a fost determinată în principal de creșterea costului de procurare a gazelor naturale și de modificarea condițiilor de furnizare pentru perioada rămasă până la sfârșitul anului.

ANRE a aprobat, la 21 august, noile prețuri reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. Energocom anumitor categorii de consumatori finali, în contextul obligației de serviciu public.

Agenția a stabilit un preț mediu de furnizare de 18.530 de lei pentru 1.000 de metri cubi, fără TVA. Pentru consumatorii racordați la rețelele de distribuție de joasă presiune, prețul reglementat aprobat este de 18.798 de lei pentru 1.000 de metri cubi, fără TVA.

Cu TVA inclus, prețul pentru consumatori ajunge la 20,30 lei pentru un metru cub.

ANRE a precizat că prețul aprobat este cu 580 de lei pentru 1.000 de metri cubi mai mic decât cel solicitat de Energocom și cu 6.870 de lei pentru 1.000 de metri cubi mai mare decât prețul mediu aflat anterior în vigoare.

Majorarea a fost justificată prin creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale și prin evoluția piețelor europene, inclusiv prin creșterea și volatilitatea cotațiilor.

La stabilirea noului preț au fost luate în calcul și apropierea sezonului rece, necesitatea completării stocurilor pentru iarna 2026–2027, concurența pentru volumele disponibile de gaze naturale lichefiate (GNL), precum și disponibilitatea limitată a unor surse de aprovizionare. ANRE a menționat și riscurile generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Agenția a precizat că, la calcularea prețului, a fost luat în considerare și mecanismul de recuperare a devierilor financiare, care permite corelarea prețului reglementat cu costurile efective.

Potrivit ANRE, menținerea prețurilor existente în condițiile creșterii costurilor de procurare ar fi dus la acumularea în continuare a unor pierderi pentru furnizorul cu obligație de serviciu public. Aceste pierderi ar fi urmat să fie recuperate prin prețurile reglementate din perioadele următoare.

Energocom a depus, la 15 iulie 2026, la ANRE cererea pentru ajustarea prețurilor la gazele naturale.

Compania a propus majorarea prețului până la 20,93 lei pentru un metru cub, cu TVA inclus, ceea ce reprezenta o creștere de 6,51 lei față de prețul aplicat la acel moment.

ANRE a aprobat ulterior un preț mai mic decât cel solicitat de Energocom. Potrivit agenției, diferența dintre prețul solicitat și cel aprobat a fost de 580 de lei pentru 1.000 de metri cubi.

Energocom a arătat că, în perioada ianuarie-iulie 2026, costul mediu de procurare a gazelor naturale a fost de aproximativ 423,28 euro pentru 1.000 de metri cubi. Pentru perioada august-decembrie 2026, compania estima un cost mediu de aproximativ 623,54 euro pentru același volum.

La stabilirea prețurilor reglementate aflate anterior în vigoare fusese luat în calcul, pentru anul 2026, un preț mediu ponderat de procurare de 404,24 euro pentru 1.000 de metri cubi. Energocom a precizat că evoluția costurilor de achiziție a fost influențată de modificarea condițiilor de pe piață.

Potrivit datelor prezentate de Energocom, în perioada ianuarie-iulie 2026, costurile necesare prestării serviciului reglementat au depășit veniturile reale obținute la prețurile aflate atunci în vigoare.

Compania a estimat un deficit tarifar de aproximativ 106,8 milioane de lei pentru această perioadă.

Pentru perioada august-decembrie 2026, ajustarea solicitată de Energocom a avut ca obiectiv acoperirea costurilor considerate justificate și necesare pentru serviciul public de furnizare a gazelor naturale și evitarea acumulării unor noi devieri tarifare.

ANRE a precizat că ajustarea aprobată pentru perioada august-decembrie urmărește aducerea prețului la nivelul costurilor justificate, stoparea acumulării unor noi devieri financiare și menținerea capacității furnizorului de a-și îndeplini obligațiile contractuale, inclusiv în perioada rece.

Programul de compensații pentru energie va continua și în sezonul rece 2026-2027, fondurile urmând să fie asigurate direct din bugetul de stat, potrivit autorităților. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a anunțat că sprijinul financiar va fi direcționat cu prioritate către categoriile de cetățeni cu un grad ridicat de vulnerabilitate.