23 de moldoveni, inclusiv opt copii, exploatați într-o hală din Italia. O româncă de 23 de ani amendată cu peste 100.000 de euro

23 de cetățeni moldoveni, inclusiv opt minori cu vârste între 8 și 16 ani, au fost descoperiți de autoritățile italiene muncind fără acte într-un depozit industrial din provincia Brescia. Hala, descrisă de anchetatori drept un spațiu impropriu și periculos, a fost sigilată, iar administratoarea firmei a fost sancționată cu peste 100.000 de euro.

Cazul a ieșit la iveală vineri, 13 februarie 2026, în localitatea Palazzolo sull’Oglio, în urma unui control desfășurat de carabinierii din compania Chiari, împreună cu reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă și poliția locală. Verificările au vizat un depozit industrial utilizat pentru producerea de garnituri și prelucrarea materialelor plastice, care figura în acte drept sediu al unei firme individuale.

În interiorul halei au fost identificați 23 de cetățeni moldoveni, toți fără contracte legale de muncă și aflați ilegal pe teritoriul Italiei. Potrivit autorităților, aceștia lucrau în condiții precare, fără respectarea normelor minime de securitate și igienă. Printre muncitori se aflau și opt copii, implicați în activități din zona de producție.

În urma neregulilor constatate, autoritățile au dispus sechestrul preventiv al spațiului și suspendarea imediată a activității. Încălcările identificate au vizat atât legislația muncii, cât și normele privind securitatea la locul de muncă.

Tânăra româncă de 23 de ani, indicată drept titulară a firmei, a fost denunțată pentru intermediere ilegală și exploatarea muncii. Pe lângă dosarul penal, au fost aplicate sancțiuni administrative ce depășesc 100.000 de euro.

Cei opt minori moldoveni, împreună cu părinții lor, au fost preluați de serviciile sociale locale și urmează să fie integrați în structuri protejate. Autoritățile italiene au demarat proceduri pentru stabilirea situației legale a tuturor persoanelor găsite în incintă.

Unul dintre cei 23 de moldoveni a fost arestat pentru reintrare ilegală în Italia, fiind anterior vizat de un ordin de expulzare. Pentru ceilalți au fost inițiate proceduri de regularizare sau îndepărtare de pe teritoriul italian, în funcție de fiecare caz.