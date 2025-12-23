Monden

2026 va fi anul lor. Cinci zodii care vor câștiga mai mult decât se așteaptă

2026 va fi anul lor. Cinci zodii care vor câștiga mai mult decât se așteaptăhoroscop / sursa foto: dreamstime.com
În anul 2026, cinci zodii se vor bucura de oportunități financiare semnificative, potrivit astrologilor. Conform acestora, universul va lucra constant în favoarea acestor semne zodiacale, iar banii vor fi atrași prin obiceiuri mici, dar consecvente, care, deși par nesemnificative zilnic, pot aduce câștiguri importante până la sfârșitul anului.

Experții recomandă menținerea unei atitudini calme și optimiste față de fluxul financiar, chiar și în zilele în care cheltuielile par mai mari decât veniturile.

Racii se bucură de sprijinul lui Jupiter

Pentru Rac, Jupiter, planeta norocului și a expansiunii, se află în semnul lor până în iulie 2026. Această perioadă aduce creșterea încrederii personale și optimism, iar oportunitățile apar mai ușor.

„Acum este momentul să te concentrezi pe un loc de muncă nou, mai mulți bani, întâlnirea cu cineva special sau orice alt obiectiv pentru anul acesta”, spun astrologii.

Pe 30 iunie, Jupiter intră în Leu, în casa a doua a banilor pentru Rac, și rămâne acolo până în iulie 2027. Această poziție favorizează prosperitatea financiară și dezvoltarea personală și profesională.

„Atragi bani aproape fără efort prin promovări, investiții și succes în orice demers financiar”, se menționează în raport.

Săgetătorii beneficiază de tranzite favorabile

Săgetătorii vor avea parte de noroc financiar în prima jumătate a anului, când Jupiter rămâne în casa a opta până pe 30 iunie.

Această casă este asociată cu venituri suplimentare, investiții și gestionarea datoriilor. De asemenea, dacă au un partener, acesta va avea succes financiar, ceea ce va contribui și la situația lor.

„Ai o doză dublă de noroc între 19 mai și 13 iunie, când Jupiter și Venus tranzitează casa a opta, făcând din acest an unul excepțional pentru finanțele tale”, se arată în analiza astrologică.

Capricornii și banii altora

Pentru Capricorni, Jupiter va intra în casa a opta a banilor altor persoane pe 30 iunie, oferind creșteri prin investiții, venituri proprii sau parteneriate.

Perioadele favorabile includ 1 ianuarie – 10 februarie, când Venus le conferă mai mult magnetism personal, și 17 ianuarie, când aceasta tranzitează casa a doua a banilor.

„Aceasta face ca 2026 să fie un an excepțional pentru câștiguri financiare”, precizează astrologii.

Gemeni: venituri crescute și oportunități noi

Gemeni vor beneficia de Jupiter în casa a doua a venitului între 1 ianuarie și 30 iunie 2026, perioadă în care pot atrage măriri de salariu, bonusuri sau alte plăți suplimentare.

Gemeni

Gemeni / sursa foto: dreamstime.com

Această poziție favorizează, de asemenea, oportunități pentru joburi mai bine plătite sau extinderea afacerilor proprii. Între 19 mai și 13 iunie, Venus se alătură lui Jupiter, sporind șansele financiare.

Leii încep un nou capitol

Pentru Lei, Jupiter intră în casa întâi pe 30 iunie, reprezentând o perioadă de expansiune personală și financiară. Această configurație aduce mai multă încredere în sine și magnetism, iar universul le oferă oportunități prin contacte și rețele sociale.

„Acest an se simte ca un nou început în multe privințe”, notează specialiștii.

Saturn în tranzit favorizează stabilitatea și succesul financiar, iar intrarea lui Uranus în casa a unsprezecea oferă ocazii neprevăzute și sprijin în afaceri și colaborări.

