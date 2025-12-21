EVZ Special

1907 - misterele pe care Evenimentul Istoric le dezvăluie în numărul din decembrie 2025!

1907 - misterele pe care Evenimentul Istoric le dezvăluie în numărul din decembrie 2025!
Se încheie anul 2025, un an dificil cu multe evenimente politice. Dar oare cum se poate încheia un an cu atâtea probleme de neînțeles dacă nu, prin încercarea Almanahului Evenimentul Istoric de a prezenta secretele marilor lideri români, din Evul Mediu până la nivelul finalului anilor 80 ai secolului XX?

Almanahul Evenimentul Istoric Nr.94 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna decembrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Clasa politică nu a aflat informațiile despre dosarul Răscoalei din 1907!

Ministrul de Interne era Marghiloman, iar ministru de Război, Filipescu. Cei doi nu puteau afla unde fuseseră duse acele dosare. La acel moment încă se discuta despre cine fuseseră cu adevărat instigatorii țăranilor. Unii susțineau că fuseseră liberalii, care făgăduind țăranilor pământ prin înființarea unei Case Rurale, îi agitaseră. Alții arătau spre socialiști sau anarhiști.

Falimentul reformelor moderne  -Răscoala din 1907

Reforma din 1864 și măsurile de împroprietărire a însurățeilor, împărțirea „moșiilor de mână moartă” nu reușiseră să rezolve problema țărănească. Arendașii exploatau proprietățile și țăranii aveau practic o dublă impunere. Anul 1907 venea după recolte slabe, o criză economică apărută la circa un deceniu de la cucerirea independenței, marcată de răscoala din 1888.

Guvernul încearcă să depășească momentul

Creditul Rural, contracte de arendă la costuri medii au fost măsuri menite să amâne o reformă agrară radicală. La un deceniu după Răscoala de la 1907, Regele Ferdinand promitea reforma agrară. Se va materializa în 1921. Constantin Dobrogeanu-Gherea, în 1910, a publicat „Neoiobăgia”. El considera faptul că România a trecut de la iobăgia medievală la neo-iobăgia modernă. Țăranii au ajuns de la dependența de proprietari la dependența de arendași.

Meritul Regelui Carol I care a împlinit 40 de ani de domnie în 1906 a fost că a realizat o amnistiere a răsculaților și nu a permis proprietarilor și arendașilor funciari să se îndrepte contra țăranilor. A pledat, ca și la 1871, pentru amnistie și reconciliere.

De aceea, sub Bradul de Crăciun, pasionații de istorie merită să găsească Almanahul Evenimentul Istoric, Numărul 94, decembrie 2025!

 

