Justitie 150 de instanțe din țară caută președinți. CSM anunță concurs







Judecătorii care vor să participe la concursul organizat de Consiliul Superior al Magistraturii pentru numirea în funcții de conducere se pot înscrie până pe 1 septembrie 2025.

Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat azi organizarea unui concurs pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor. Concursul are loc în perioada august - decembrie 2025.Concursul e organizat pentru 150 de funcții de președinți care sunt vacante sau urmează a fi vacantate până la 06.01.2026. Funcțiile de președinți sunt la curți de apel, tribunale, tribunale specializate, judecătorii și instanțele militare.

În Bihor toate cele cinci judecătorii sunt conduse de judecători delegați în aceste funcții. Pe o perioadă de cel mult șase luni, așa cum prevede legea. Judecătoriile din Beiuș, Aleșd, Marghita, Salonta și Oradea își caută, în aceste condiții, președinți.

De exemplu, Paul Sebastian Chichinejdi, a obținut o nouă prelungire a delegării ca președinte începând din 20 septembrie. Fiindcă îi expiră delegarea obținută în martie. Și la Judecătoria Aleșd, Ramona Maria Stan are o nouă prelungire a mandatului din 30 septembrie.Denisa Luana Rusu este președinte la Judecătoria Salonta de la finele primăverii.

Deci și judecătoarei Rusu îi expiră cele șase luni de mandat în noiembrie. Tot în noiembrie expiră mandatul judecătoarei Claudia Mercea la Judecătoria Marghita. Raluca Meda Baciu conduce de mai multe mandate Judecătoria Beiuș, tot cu delegație.

Proiectele referitoare la exercitarea atribuțiilor funcțiilor de conducere se depun online până în data de 25 septembrie 2025, inclusiv. În prima parte a lunii octombrie, mai exact pe 4 octombrie 2025, se va desfășura testarea psihologică. Urmează apoi susținerea proiectului referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor de conducere. Testarea scrisă privind managementul, comunicarea și resursele umane este programată pe 22 noiembrie 2025.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 10 decembrie.Delegarea în funcţii de conducere a judecătorilor de la judecătorii, tribunale, tribunale specializate şi curţi de apel se dispune, cu acordul scris al acestora. Delegare se face de către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, până la ocuparea funcţiei prin numire.