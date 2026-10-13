Numărul persoanelor afectate de sărăcie multidimensională la nivel mondial a ajuns la 1,2 miliarde, după ce indicele global a înregistrat prima creștere de la lansarea sa, în 2010. Potrivit raportului pentru 2026, realizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) împreună cu Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), numărul persoanelor care trăiesc în sărăcie „acută” a crescut cu 51,5 milioane față de anul precedent.

Raportul evidențiază dificultățile cu care se confruntă populația vulnerabilă din întreaga lume, în special copiii și locuitorii din mediul rural. Cu toate acestea, datele arată că unele state au reușit să reducă semnificativ proporția persoanelor afectate de sărăcie.

Creșterea înregistrată în 2026 reprezintă prima evoluție de acest fel în cei 16 ani de când este calculat indicele global al sărăciei multidimensionale.

„Creșterea sărăciei ar trebui să servească drept un semnal de alarmă pentru întreaga lume”, a declarat administratorul PNUD, Alexander De Croo, potrivit comunicatului organizației.

Acesta a atras atenția asupra problemelor care afectează miliarde de oameni și care se pot alimenta reciproc, agravând situația familiilor vulnerabile.

„În spatele acestor cifre se află 1,2 miliarde de oameni care se confruntă cu greutăți care creează un cerc vicios: foametea, lipsa accesului la educație și accesul inadecvat la apă curată și electricitate”, a continuat el.

Copiii reprezintă o parte importantă a populației afectate. Potrivit datelor PNUD și OPHI, aceștia constituie 51,5% dintre persoanele care trăiesc în sărăcie multidimensională.

Autorii raportului subliniază că sporirea populației reprezintă un factor important în creșterea numărului total de persoane care trăiesc în sărăcie. Totodată, analiza trebuie interpretată ținând cont de faptul că au fost disponibile date noi doar pentru 13 dintre cele 108 țări incluse în raport.

Deși bilanțul global indică o creștere a numărului persoanelor afectate, evoluțiile diferă de la o țară la alta. În ultimii 15 ani, 33 de state au reușit să reducă la jumătate proporția populației care trăiește în sărăcie multidimensională, potrivit indicatorilor utilizați în raport.

Șase dintre aceste țări se află în Africa Subsahariană. Cele mai rapide progrese au fost înregistrate în Asia, în special în China și Vietnam, conform PNUD.

Aceste rezultate arată că reducerea sărăciei rămâne posibilă, chiar dacă tendința globală din ultimul raport indică o înrăutățire a situației.

Sărăcia extremă continuă să afecteze în special populația din zonele rurale. Aproximativ 83,3% dintre persoanele sărace la nivel mondial locuiesc la țară, unde accesul la servicii esențiale și la infrastructură poate fi limitat.

Cele mai mari concentrări ale populației afectate se regăsesc în Africa Subsahariană și Asia de Sud. Această din urmă regiune include subcontinentul indian, una dintre cele mai dens populate zone ale lumii.

Administratorul PNUD, Alexander De Croo, a subliniat că experiența statelor care au făcut progrese arată importanța măsurilor coordonate.

„Știm că progresul este posibil”, a declarat acesta. „Țările care au abordat aceste provocări împreună, mai degrabă decât singure, au arătat ce se poate realiza prin acțiuni decisive.”

Indicele global al sărăciei multidimensionale nu măsoară doar veniturile unei persoane sau ale unei familii, ci și condițiile de viață și accesul la resurse de bază.

Printre criteriile analizate se numără locuințele necorespunzătoare, lipsa instalațiilor sanitare, accesul limitat la electricitate și la combustibil pentru gătit, alimentația insuficientă și dificultățile de acces la educație.

Prin urmare, o persoană poate fi considerată afectată de sărăcie multidimensională atunci când se confruntă simultan cu mai multe lipsuri esențiale, chiar dacă situația sa financiară nu reflectă în totalitate amploarea dificultăților.

Raportul pentru 2026 arată că, în pofida progreselor înregistrate de zeci de state, numărul total al persoanelor afectate la nivel mondial a crescut. Datele evidențiază necesitatea unor măsuri care să îmbunătățească accesul la educație, hrană, apă potabilă, electricitate și condiții decente de locuire.