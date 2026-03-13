⁠Trauma prin care a trecut părintele Vasile Ioana din cauza unui tată alcoolic

Părintele Vasile Ioana a povestit la un podcast faptul că în copilărie a trăit o traumă greu de dus. Tatăl său era alcoolic și o agresa constat pe mama lui și fizic dar și verbal.

Omul bisericii a povestit că în copilărie nu a fost nici pe departe un copil fericit. Asta pentru că tatăl său căzuse în patima alcoolului și drept urmare era extrem de agresiv. ”As vrea să spun că toate suferințele din copilăria mea, toate traumele, toată violența fizică sunt din cauza alcoolului.

Atunci când se întorcea tăticul beat de la serviciu era rău. El era electrician la IREP Târgoviște. După ce își termina treaba se ducea cu băieții la vermut, eu nu am putut să mă ating de această băutură din cauza a ceea ce am suferit”, a explicat acesta.

Din perspectiva părintelui cei care nu se pot abține de la a bea se transformă în animale. Asta pentru că își pierd controlul. ”Apoi venea și mama de la serviciu și începea să o jignească, să o lovească și noi încercam să o apărăm și apărea acolo o durere mare.

Toată trauma asta a faptului că băutura dezumanizează oamenii, exagerarea asta că atunci când bea mult, omul devine un animal” a mai explicat preotul.

Însă coșmarul nu s-a limitat la ceea ce suportau în casă. Cei cinci copii ai familiei au trebuit să se întrețină singuri. ”Toată durerea asta că eram cinci copii cu nevoie emoționale, cu nevoi materiale cumva el nu avea capacitatea să ne dea acel minim.

Și a trebuit să muncim de la vârste fragede și să facem lucruri greu de înțeles pentru un copil de vârsta aia”, a mai spus părintele Vasile Ioana.