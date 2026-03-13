⁠Trauma prin care a trecut părintele Vasile Ioana din cauza unui tată alcoolic

Sursa foto: Facebook
Părintele Vasile Ioana a povestit la un podcast faptul că în copilărie a trăit o traumă greu de dus. Tatăl său era alcoolic și o agresa constat pe mama lui și fizic dar și verbal.

Părintele Vasile Ioana a crescut într-un calvar

Omul bisericii a povestit că în copilărie nu a fost nici pe departe un copil fericit. Asta pentru că tatăl său căzuse în patima alcoolului și drept urmare era extrem de agresiv. ”As vrea să spun că toate suferințele din copilăria mea, toate traumele, toată violența fizică sunt din cauza alcoolului.

Vasile Ioana

Pr. Vasile Ioana. Sursa foto: Facebook

Atunci când se întorcea tăticul beat de la serviciu era rău. El era electrician la IREP Târgoviște. După ce își termina treaba se ducea cu băieții la vermut, eu nu am putut să mă ating de această băutură din cauza a ceea ce am suferit”, a explicat acesta.

”Oamenii când beau devin animale”

Din perspectiva părintelui cei care nu se pot abține de la a bea se transformă în animale. Asta pentru că își pierd controlul. ”Apoi venea și mama de la serviciu și începea să o jignească, să o lovească și noi încercam să o apărăm și apărea acolo o durere mare.

Cum arată viața în cea mai îngustă casă din lume
Întârziere de cinci ore pentru un tren CFR pe o distanță de 100 de kilometri
Toată trauma asta a faptului că băutura dezumanizează oamenii, exagerarea asta că atunci când bea mult, omul devine un animal” a mai explicat preotul.

„A trebuit să facem lucruri greu de înțeles pentru un copil”

Însă coșmarul nu s-a limitat la ceea ce suportau în casă. Cei cinci copii ai familiei au trebuit să se întrețină singuri. ”Toată durerea asta că eram cinci copii cu nevoie emoționale, cu nevoi materiale cumva el nu avea capacitatea să ne dea acel minim.

Și a trebuit să muncim de la vârste fragede și să facem lucruri greu de înțeles pentru un copil de vârsta aia”, a mai spus părintele Vasile Ioana. 

21:42 - Cum a fost antamat Bursucu la o nuntă în locul lui Dan Bursuc. Povestea spusă chiar de cel implicat
21:35 - Pete Hegseth acuză CNN de fake news în relatarea despre Strâmtoarea Ormuz
21:26 - La ce temperatură trebuie spălate hainele colorate. Secretul pentru a le păstra ca noi mai mult timp
21:24 - Declarație controversată făcută de Donald Trump. SUA trimit mii de pușcași marini în Orientul Mijlociu. Live text
21:15 - Cum arată viața în cea mai îngustă casă din lume
21:03 - Întârziere de cinci ore pentru un tren CFR pe o distanță de 100 de kilometri

România, prinsă între marile jocuri de putere. Ce tactică trebuie să adopte țara noastră
Un fost ministru de Externe al României avertizează: „Trebuie să ne obișnuim cu o nouă lume”
România, inamici pe două fronturi, Iran și Rusia și un singur aliat SUA 8
