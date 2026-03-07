Social

Părintele Vasile Ioana, sfat pentru credincioși: Nu veniți doar la necaz în biserică

Părintele Vasile Ioana, sfat pentru credincioși: Nu veniți doar la necaz în bisericăPr. Vasile Ioana. Sursa foto: Facebook
Părintele Vasile Ioana a explicat într-o prelegere faptul că oamenii ar trebui să vină mereu la biserică. Nu doar atunci când au probleme sau necazuri.

Biserica e deschisă tot timpul

Preotul a explicat că oamenii ar trebui să aibă aplecare pentru Hristos mereu, nu doar la nevoie. ”Sunt mulți care dau pomelnice și după aceea nu îi mai prinzi 4-5 ani. Și mai spun că le-a fost dor și că s-au întors că sunt în necaz. Așa e omul, mercantil. Vine la necaz și după nu mai vine. Și-mi spun: ”nu v-ați schimbat deloc, aveți aceiași barbă albă”.

Slavă Domnului că nu se mai schimbă, e aceiași de 10 ani încoace. Dar, nu veni doar la necaz. Nu veni să te vindeci trupește. Nu este suficient! Este important să te vindeci sufletește și să te mântuiești prin prezenta lui Hristos cel viu”, a spus omul bisericii.

La medic pentru vindecare trupească, la biserică pentru cea sufletească

De altfel, acesta a spus că medicul te poate ajuta, dar limitat. ”Pentru că dacă tu vrei doar vindecarea trupească: te duci la spital, îți dă medicul pastile și îți cere numărul de telefon al unei persoane pe care să o apeleze în caz de urgență.

Părintele Vasile Ioana

Sursa foto: Facebook

Ce înseamnă asta? Că medicul te vindecă pentru un timp, că are putere limitată. Tu te duci acolo, sperând că te vei vindeca și poți să te vindeci cu totul de o boală, dar veșnic nu e nimeni”, a argumentat părintele.

Mulțumirea pentru Dumnezeu

Vasile Ioana a explicat și cum ar trebui să se roage credincioșii. ”Numele împărtășaniei este euharistie, vine de la mulțumire. Noi venim la biserică să mulțumim lui Dumnezeu.

În fiecare zi să spuneți ”îți mulțumesc, Doamne”. Dacă într-o rugăciune nu spui mulțumesc, rugăciunea nu e completă. În orice rugăciune prima dată când te trezești, primul cuvânt este ”Slavă Ție Dumnezeul nostru”. Mulțumiți-i lui Dumnezeu pentru tot, pentru răsărit, pentru apus, pentru orice”, a mai spus el.

