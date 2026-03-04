Vaticanul atrage atenția asupra chirurgiei estetice: Iisus vă iubește și cu riduri în plus

Vatican a publicat miercuri un document în care atrage atenția asupra modului în care chirurgia estetică influențează percepția oamenilor asupra propriului corp. Textul subliniază că îmbătrânirea este un proces natural și transmite credincioșilor că valoarea unei persoane nu este determinată de aspectul fizic.

„Iisus vă va iubi în continuare în timp ce îmbătrâniţi, chiar dacă veţi avea câteva riduri în plus pe feţele voastre”, precizează documentul publicat de Vatican.

Documentul, aprobat de Papa Leon al XIV-lea, a fost elaborat de o comisie importantă din cadrul Vaticanului și este adresat celor aproximativ 1,4 miliarde de catolici din întreaga lume. Textul avertizează că popularitatea procedurilor estetice poate alimenta o preocupare excesivă pentru aspectul fizic. Potrivit documentului, evoluțiile din domeniul chirurgiei estetice au schimbat modul în care oamenii se raportează la propriul corp.

Totuși, documentul avertizează că utilizarea tot mai frecventă a acestor proceduri poate favoriza apariția unei mentalități centrate exclusiv pe imaginea fizică.

„Însă, după aceasta, urmează instalarea pe scară largă a unui cult al corpului, care tinde să ducă la o căutare frenetică a siluetei perfecte, mereu în formă, tânără şi frumoasă”, precizează documentul.

Potrivit doctrinei Bisericii Catolice, corpul uman este considerat o creație divină, făcută după chipul lui Dumnezeu. Deși instituția religioasă nu interzice explicit chirurgia estetică, documentul precizează că astfel de intervenții nu ar trebui făcute doar pentru a satisface dorințe legate de vanitate.

Textul face parte dintr-o reflecție mai amplă asupra modului în care tehnologia influențează evoluția societății și a relației omului cu propriul corp. Documentul a fost elaborat de Comisia Teologică Internațională, un organism care îl consiliază pe papă în probleme doctrinare și teologice.

În același document, comisia de la Vatican atrage atenția și asupra altor evoluții tehnologice. Printre acestea se numără dezvoltarea inteligenței artificiale și posibilitatea apariției unor transformări radicale ale corpului uman prin implanturi mecanice.

Potrivit textului, există riscul ca inteligenţa artificială „riscă să scape de sub controlul raţiunii umane”, iar unele persoane ar putea ajunge să adopte modificări tehnologice ale corpului pentru a deveni asemănătoare unor „cyborgi”.

De asemenea, documentul subliniază că chirurgia estetică poate favoriza o mentalitate în care corpul este modificat constant pentru a se adapta tendințelor momentului.

„Apare o situaţie curioasă: corpul ideal este exaltat... în timp ce corpul real nu este cu adevărat iubit, deoarece este o sursă de limite, oboseală, îmbătrânire”, mai spune textul comisiei mai sus menţionate.