⁠Părintele Calistrat despre blesteme, când se prind sau nu

Părintele Calistrat a vorbit despre blesteme și despre faptul că acestea se pot prinde sau nu. Dar sunt câteva sfaturi pe care părintele le dă celor care sunt temători.

Călugărul a detaliat în primă fază de unde vine noțiunea de blestem și ce anume semnifică ea. ”Blestemul nu se prinde nici dacă crezi nici dacă nu crezi., Blestemul are ceva fundamental în el. întoarcerea logosului divin după mintea noastră. De exemplu: dumneata mă superi pe mine și eu spun te blestem să nu putrezești. Adică eu îl forțez pe Dumnezeu să apese asupra dumitale un lucru care nu este necesar.

Dar pentru că Dumnezeu ascultă glasul omului trimite blestemul. Blestemul poate fi cu du-te sau vino. Dacă tu ai fost vinovat de ceva el se poate prinde, dacă tu nu ai fost vinovat cu ceva, el nu se poate prinde ci se va întoarce la cel ce l-a rostit. Nu blestema să nu fii blestemat. Sau iertați și vi se va ierta vouă. Dumnezeu nu este de acord cu blestemele”, a mai spus el.

Pe de altă parte, acesta a explicat că în momentele în care simțiți că vine ispita, atunci trebuie să aveți mai multă credință. ”Apar momente de ispită pentru că există un război nevăzut.

Noi nu îl putem exclude pe diavol din ecuația ispitirii. Poți să te reîntorci la Dumnezeu dar vei plăti o oarecare poliță de asigurare lui Dumnezeu pentru îndoială”, a declarat el.

Ca la orice ritual există și anumite lucruri pe care le putem face să contracarăm orice fel de blestem. ”Un om care s-a spovedit și s-a împărtășit nu se va prinde vrăjitoria de el. Un om care spune rugăciunea ”Împărate ceresc” de 7 ori dimineața la prânz și seara nu se prinde vrăjitoria de el.

Un om dacă ia dimineața anafură și aghiasmă nu se prinde vrăjitoria de el. Cine consumă ulei de la Sfântul Maslu dimineața sau seara nu se prinde vrăjitoria de el. Cin este un bun cititor al psalmilor nu se va prinde vrăjitoria de el”, a conchis părintele.