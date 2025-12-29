Isteria vrăjitoarelor din Salem. Cum a transformat frica un orășel american

Pe 1 martie 1692, istoria liniștitului orășel Salem din New England s-a schimbat ireversibil. Acuzarea oficială a trei femei a declanșat ceea ce istoria reține astăzi drept „Vânătoarea de vrăjitoare din Salem”, un episod sângeros care demonstrează cât de repede se poate dezintegra o comunitate sub presiunea paranoiei.

Contrar percepției populare, aceste procese nu aparțin „întunecatului Ev Mediu”, ci Epocii Moderne, desfășurându-se într-o comunitate protestantă rigidă.

În absența autorității Bisericii Catolice, protestanții din America, ghidați doar de Scriptură și pastori, au aplicat o justiție populară feroce împotriva oricărei devieri de la normă, considerată o alianță cu Diavolul.

Coșmarul a început în casa pastorului Samuel Parris, când fiica sa, Elizabeth, și alte fete (9-11 ani) au început să manifeste simptome bizare: convulsii, febră și viziuni. Astăzi, știința sugerează explicații medicale – de la otrăvirea cu ergot (o ciupercă a cerealelor) până la isterie sau pur și simplu o nevoie de atenție. Atunci însă, diagnosticul a fost clar: vrăjitorie.

Prima acuzată a fost Tituba, o sclavă adusă din Barbados. Bătută de pastorul Parris și forțată să mărturisească, Tituba a făcut singurul lucru care o putea salva: a trecut de la acuzată la acuzatoare. Mărturia ei a validat temerile comunității și a deschis calea pentru un val de arestări.

În câteva luni, peste 150 de persoane au fost arestate. Bridget Bishop a fost prima executată, pe 10 iunie 1692. Până la finalul anului, 19 oameni au fost spânzurați, o persoană a fost torturată până la moarte, iar alți doi au murit în închisoare. Tragicul paradox al Salemului a fost că cei executați au fost, în mare parte, cei care au refuzat să mintă recunoscându-și vinovăția, păstrându-și demnitatea până la capăt.

Abia în 1693 guvernatorul a oprit procesele, iar judecătorii și-au recunoscut ulterior greșelile. Reabilitarea completă a victimelor a venit, însă, abia în 1957.

Astăzi, Salemul trăiește un paradox cultural. Pe de o parte, există un turism comercial prosper, cu festivaluri de Halloween și controverse legate de statui ale vrăjitoarelor din filme (precum cea din serialul Bewitched).

Pe de altă parte, orașul a ridicat un memorial solemn la Proctor's Ledge, locul execuțiilor, ca spațiu de reflecție.

Moștenirea Salemului depășește granițele magiei. Termenul de „vânătoare de vrăjitoare” a revenit brutal în secolul XX prin Macartism (anii '50).

Atunci, teama de comunism a înlocuit teama de diavol, dar mecanismul a rămas identic: excluderea socială, listele negre și presiunea de a-ți trăda apropiații.

Intelectuali precum Hemingway sau Chaplin au fost victimele aceleiași dinamici sociale care a distrus Salemul în 1692: o societate care își vede inamicii nu în fapte, ci în indivizi incomozi.