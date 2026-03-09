Social

Care este cel mai mare păcat pe pământ, potrivit părintelui Calistrat

Care este cel mai mare păcat pe pământ, potrivit părintelui Calistrat
Părintele Calistrat a explicat care sunt păcatele care pot duce la osândirea creștinului. Acesta spune că inclusiv înșelatul poate fi iertat dacă există căință, dar există ceva ce nu trece de mila lui Dumnezeu.

Păcatul cel mai grav în opinia părintelui Calistrat

Omul bisericii spune că judecarea aproapelui este cel mai cumplit păcat. ”Cel mai mare păcat pe pământ nu e curvia, nu e greșeala, lenea sau trândăvia, ci este grija de aproape, osândirea clevetirea, judecarea și stricarea imaginii aproapelui. În momentul în care ai lovit și ai stigmatizat pe aproape cu vorbe mizerabile și limba plină de otravă ca de viperă, deja șansa mântuirii este cea mai mică”, a spus acesta.

Doar Iisus poate să judece

Părintele Calistrat a argumentat de ce aceste păcate sunt cele mai grele. Curvarul scapă o lacrimă și l-o iertat Dumnezeu, bețivul plânge și dă o pâine de pomană și l-a iertat Dumnezeu, puturorul într-o zi face trei mătănii și l-a iertat Dumnezeu. Dar pe bîrfitor pe răufăcător, clevetitor, batjocoritor nu-l iartă. Scurt!

Părintele Calistrat Chifan

Părintele Calistrat Chifan, critică oficializarea cuplurilor de același sex. Sursă foto: captură video

Spune apostolul Pavel în Scriptură, cine ești tu să judeci pe sluga mea dacă stă sau cade. Spune în Filocalie: a sta în picioare și a nu cădea în păcat este îngerește, a cădea în păcat este omenește, a sta în păcat e drăcește, dar a te ridica e îngerește. Cel ce stă să ia aminte să nu cadă și cel ce cade să ia aminte să se ridice. Dumnezeu a dat lumii acesteia judecata Fiului. Și Fiul știe prin îngeri și pe Duhul Sfânt”, a mai spus preotul.

Emiunile educative ar fi mult mai bine primite

Pe de altă parte, părintele a venit și cu soluții. ”Atenție la emisiunile din media care comentează viata oamenilor. Dar ce mă interesează pe mine cine s-a bătut. Cine s-a desfrânat... Dă-mi o emisiune din care să învăț cum să croiesc o haină, cum să fac un dulap, cum să irig o tarla, cum se crește o vită”, a încheiat acesta.

