⁠Mitică Dragomir, momente cumplite. Când a crezut ca moare la propriu

Dumitru Dragomir a avut mai multe momente de cumpănă de-a lungul vieții lui. Unul a fost imediat după Revoluție și cel de-al doilea în 2008 când a crezut că va muri.

Omul de fotbal a spus la o emisiune că a avut mai multe momente de cumpănă. ”Am avut și eu 3-4 căderi din care puteam să nu mă mai ridic. În 2008 am pierdut 4 milioane și jumătate de euro la o afacere.

Și tot atunci era să pierd și hotelul. Hotelul era evaluat atunci la 18 milioane de euro. Am crezut că mor și m-am ridicat iar”, a explicat el.

Cel mai complicat moment a fost acela când după Revoluție i s-a confiscat tot. ”Și după Revoluție mi-au luat tot. Absolut tot. Perdelele mi le-au lăsat, parchetul și ușa. Restul mi-au luat tot, tot, tot. Tot ce strânsesem eu în 20 de ani și strânsesem bine. Și când am ieșit nu aveam nimic în casă, și covoarele mi le-au luat.

Aveam niște covoare scumpe aduse de pe afară. Doar perdelele mi le-au lăsat. Noaptea nu te gândești la tine, te gândești la soție, la copii. Eu mă gândeam atunci dacă o lasă și pee a fără serviciu, din cauza mea. Copiii, îți dai seama, ce să le dau să mănânce. De ce mă apuc eu acum. Când am ieșit după Revoluție în septembrie, m-am dus acasă, nu aveam mașini, că mi le-au confiscat. În casă nu aveam nimic, dar nimic”, a spus el.

Chiar și în acest context, omul de afaceri a găsit o portiță. ”După o lună de zile, eram iar pe cai. Nu aveam niciun ban, dar m-am călăuzit după lozinca a promite și aiubi nu costă niciun ban. Am luat în Brașov o sală de cinema și am făcut discoteca Babilon, cu dansuri, cu fete și câștigam 1000 de dolari pe seară.

Am ținut-o doi ani, dar în doi ani de zile mi-am făcut și am dat drumu la discoteca de aici, la Băneasa. Aveam 10.000 de oameni trei zile, pe malul lacului”, a mai declarat Mitică Dragomir.