Mitică Dragomir a cerut ordin de protecție împotriva lui Marian Ceaușescu

Mitică Dragomir a cerut un ordin de protecție împotriva lui Marian Ceaușescu, după ce activistul l-a așteptat de mai multe ori pe fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal în fața instanței. „Uitați un fost milițian securist, el care se crede cel mai tare, a ajuns să ceară ordin de protecție împotriva mea. Nea Mitică, ești o doamnă, speriecioaso, vrei ordin de protecție”, i-a transmis Marian Ceaușescu.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a cerut în instanță un ordin de protecție împotriva protestatarului Marian Ceaușescu.

Dosarul este înregistrat pe portalul instanțelor la Secția 1 Civilă, cu obiectul „ordin de protecție”. Primul termen a avut loc pe 17 noiembrie 2025, zi în care Marian Ceaușescu s-a prezentat în instanță pentru a-l aborda pe Mitică Dragomir.

Mitică Dragomir a cerut un ordin de protecție după mai multe incidente cu activistul cunoscut pentru protestele sale împotriva politicienilor și persoanelor implicate în dosare penale. Marian Ceaușescu îi așteaptă pe aceștia în fața instanțelor și îi filmează atât la sosire, cât și la plecare, în timp ce le pune întrebări incomode. De asemenea, a lansat expresia: „Dă banii înapoi, borfașule!”, care a devenit celebră.

Activistul susține că Dragomir încearcă să obțină ordinul de protecție pentru a-l împiedica să îl mai abordeze la instanță, motiv pentru care a dorit să îi transmită câteva cuvinte.

„Uitați un fost milițian securist, el care se crede cel mai tare, a ajuns să ceară ordin de protecție împotriva mea. Nea Mitică, ești o doamnă, speriecioaso, vrei ordin de protecție. Bravo nea Mitică, foarte bine! Deci nea Mitică este o doamnă, ce să facem?”, a spus Marian Ceaușescu.

Acum trei ani, Marian Ceaușescu a avut un conflict fizic cu Mitică Dragomir. După o emisiune televizată, activistul l-a așteptat pe fostul președinte al LPF cu un steag al Partidului Comunist Român și l-a numit „milițian spurcat”, fiind lovit de Dragomir și de bodyguardul acestuia.