Marian Ceaușescu, declarații despre bătăile suferite la Mineriadă, după ce a fost ataca de șefa POT

Protestatarul Marian Ceaușescu, pe numele său real Marian Tivilic Moroșanu, a vorbit despre dificultățile de vorbire cu care se confruntă, urmări ale bătăilor primite în Piața Universității, în iunie 1990, în timpul Mineriadei. Declarațiile sale vin după un incident din 5 noiembrie, când șefa POT, Anamaria Gavrilă, l-a ironizat pe tema modului său de a vorbi, întrebând, ”De ce vorbești bâlbâit?”, în timp ce acesta o filma.

Protestatarul Marian Ceaușescu, pe numele său real Marian Tivilic Moroșanu, a povestit că, în anul 1990, a fost arestat timp de patru luni și jumătate, fiind bătut de autorități în fiecare zi.

”În 1990 am fost arestat patru luni și jumătate, perioadă în care am fost bătut și chinuit zilnic. Am fost și în comă și am stat la Jilava”, a declarat acesta.

Protestatarul, cunoscut pentru atitudinea sa critică față de politicieni, a mai spus că, în urma rănilor provocate de milițienii care îl agresau zilnic, a intrat în comă.

Marian Ceaușescu a relatat pe rețelele de socializare că, în 13 iunie 1990, a fost bătut și legat cu sârmă ghimpată la mâini, fiind ulterior dus la Secția 1 Poliție.Acesta a povestit că, între 14 și 15 iunie 1990, a fost agresat în mod repetat de polițiști și mineri, care l-au lovit cu bâte, burlane și furtunuri din dotarea minerilor, în intervalul orar 20:00 – 06:00.

Într-un interviu mai vechi pentru Libertatea, Marian Ceaușescu a povestit că, pe 15 iunie 1990, după plecarea minerilor din Secția 1 către Romexpo, a fost urcat într-o dubă și dus la Școala de Poliție de la Băneasa, unde susține că i s-a încercat înscenarea unei evadări, iar din cauza bătăilor suferite, a intrat în comă.

Anamaria Gavrilă, lidera Partidului Oamenilor Tineri (POT), a avut o reacție jignitoare miercuri, 5 noiembrie, în momentul în care era filmată de protestatarul Marian Ceaușescu, în Piața Universității din București.

În timpul schimbului de replici, în loc să răspundă la întrebările adresate, Anamaria Gavrilă a ironizat defectul de vorbire al protestatarului, întrebându-l batjocoritor: „Pot să te întreb ceva? Dar de ce vorbești sacadat?”.

Acesta nu este primul incident al șefei POT, care în martie 2025, a chemat poliția la Parlament, acuzând presa de hărțuire. Aceasta a primit ulterior un avertisment pentru apelarea nejustificată a numărului de urgență, 112.