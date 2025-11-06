Politica

Anamaria Gavrilă, atac scandalos la Marian Ceaușescu

Anamaria Gavrilă, atac scandalos la Marian Ceaușescu
Anamaria Gavrilă, președinta partidului POT, a fost implicată într-un schimb de replici cu protestatarul Marian Ceaușescu în Piața Universității din București. Incidentul a avut loc în timp ce Gavrilă se afla însoțită de mai mulți parlamentari ai formațiunii sale.

Anamaria Gavrilă a râs de Marian Ceaușescu

Conform imaginilor și declarațiilor martorilor, în timpul discuției, președinta POT l-a întrebat pe Ceaușescu de ce vorbește sacadat și a râs. Protestatarul a răspuns clarificând cauza bâlbâielii sale: „Dacă mă întrebați așa, să vă fie rușine! Doamnă, sunt bâlbâit în urma bătăilor din 1990. Dumneavoastră nu aveți creier dacă m-ați întrebat așa ceva”.

Marian Ceaușescu a fost rănit și torturat de forțele de ordine și de mineri în timpul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, iar anterior fusese împușcat în picior în Revoluția din 1989.

Marian Ceaușescu, acuzat că are antecendente penale

În timpul schimbului de replici, un aghiotant al Anamariei Gavrilă a sugerat că Marian Ceaușescu ar avea antecedente penale, deși acesta fusese doar reținut în perioada Mineriadei și supus violențelor menționate anterior.

Cea mai grea iarnă din ultimii ani. Vortexul polar va aduce temperaturi neobișnuit de scăzute
Dani Mocanu și fratele său, de negăsit după condamnarea definitivă pentru tentativă de omor

Incidentul survine în contextul în care Anamaria Gavrilă a mai avut în trecut conflicte publice și momente tensionate cu presa.

Marian Ceaușescu

Marian Ceaușescu. Sursa foto: Facebook

Anamaria Gavrilă a făcut circ

În luna martie, aceasta a țipat la jurnaliști și a apelat la 112 din cauza întrebărilor primite. În mai, liderul POT a avut o reacție nervoasă pe holurile Parlamentului, iar în iunie, în timpul dezbaterilor pentru legea privind combaterea extremismului online, a declarat că actul normativ ar fi „făcut de nesatisfăcuți social”.

Marian Ceaușescu, cunoscut pentru activismul său în legătură cu evenimentele istorice din 1989 și 1990, a fost prezent în Piața Universității pentru a adresa întrebări directe liderilor politici. Schimbul de replici a fost surprins în mai multe filmări video, care au fost distribuite ulterior pe rețelele sociale. După incident, președinta POT, Anamaria Gavrilă, nu a oferit nicio explicație pentru comportamentul său.

Un medic la 4.000 de oameni în rural. Radiografia sistemului stomatologic din România
Marea resetare a început. Hai LIVE cu Turcescu
Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu

