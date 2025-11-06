Anamaria Gavrilă, atac scandalos la Marian Ceaușescu

Anamaria Gavrilă, președinta partidului POT, a fost implicată într-un schimb de replici cu protestatarul Marian Ceaușescu în Piața Universității din București. Incidentul a avut loc în timp ce Gavrilă se afla însoțită de mai mulți parlamentari ai formațiunii sale.

Conform imaginilor și declarațiilor martorilor, în timpul discuției, președinta POT l-a întrebat pe Ceaușescu de ce vorbește sacadat și a râs. Protestatarul a răspuns clarificând cauza bâlbâielii sale: „Dacă mă întrebați așa, să vă fie rușine! Doamnă, sunt bâlbâit în urma bătăilor din 1990. Dumneavoastră nu aveți creier dacă m-ați întrebat așa ceva”.

Marian Ceaușescu a fost rănit și torturat de forțele de ordine și de mineri în timpul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, iar anterior fusese împușcat în picior în Revoluția din 1989.

În timpul schimbului de replici, un aghiotant al Anamariei Gavrilă a sugerat că Marian Ceaușescu ar avea antecedente penale, deși acesta fusese doar reținut în perioada Mineriadei și supus violențelor menționate anterior.

Incidentul survine în contextul în care Anamaria Gavrilă a mai avut în trecut conflicte publice și momente tensionate cu presa.

În luna martie, aceasta a țipat la jurnaliști și a apelat la 112 din cauza întrebărilor primite. În mai, liderul POT a avut o reacție nervoasă pe holurile Parlamentului, iar în iunie, în timpul dezbaterilor pentru legea privind combaterea extremismului online, a declarat că actul normativ ar fi „făcut de nesatisfăcuți social”.

Marian Ceaușescu, cunoscut pentru activismul său în legătură cu evenimentele istorice din 1989 și 1990, a fost prezent în Piața Universității pentru a adresa întrebări directe liderilor politici. Schimbul de replici a fost surprins în mai multe filmări video, care au fost distribuite ulterior pe rețelele sociale. După incident, președinta POT, Anamaria Gavrilă, nu a oferit nicio explicație pentru comportamentul său.