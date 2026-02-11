⁠Ilie Năstase a refuzat milioane la 23 de ani. De ce a luat această decizie

Ilie Năstase a primit o ofertă greu de refuzat atunci când avea numai 23 de ani. Fostul număr 1 mondial a atras atenția americanilor care l-au și ofertat din punct de vedere sportiv.

Fostul tenismen a povestit că atunci când a ajuns în 1969 la Clevland a fost întâmpinat într-un mod neașteptat. La acel moment, urma să joace finala chiar cu Statele Unite. Iar la un moment dat a fost abordat de președintele federației lor de tenis. ”În 1969, eu aveam 23 de ani și am făcut finala cu Statele Unite la Clevland, unde erau mai mulți români decât americani.

Înainte de meci a venit președintele federației lor și mi-a spus: Ilie, uite îți propun ceva. Tu azi joacă ce vrei și cum vrei. Dacă vrei la anul, joacă pentru noi, îți dau câteva milioane. Copil eram atunci, 23 de ani aveam”, a povestit jucătorul.

Evident că această propunere l-a pus pe gânduri pe sportiv. Dar nu în sensul acceptării ci cum ar putea să o refuze. Mai ales că era într-o situație atipică. ”M-am gândit ce să-i spun omului ăla.

Și m-am gândit și doar atât am avut să zic: dumneavpstră sunteți america, eu sunt român. Este singurul popor cu care mă identific. Dumneata te identifici cu americanii, fiecare cu ce s-a născut. A rămas blocat ăla, că un copil de 23 de ani a refuzat niște milioane”, a mai spus Ilie Năstase.

Fostul campion a avut o carieră prolifică și a ajuns să fie primul număr 1 mondial. Cu toate acestea, pe partea sentimentală acesta a dat mai multe rateuri.

Totuși din căsnicia cu Amalia, acesta are două fiice superbe la întreținerea cărora ajută și acum. Dar este la a treia căsnicie eșuată, pentru că Ioana Năstase se pare că este hotărâtă să divorțeze de această dată.