⁠De câte ori a fost arestat regele Cioabă și mai ales de ce

Regele Cioabă a explicat cum a ajuns în duba poliției în momentul în care soția lui a fost acuzată de evaziune fiscală. ”Aventura” l-a costat pe accesta mai mult decât s-a așteptat.

Dorin Cioabă a povestit la o emisiune cum a ajuns să îi ia apărarea soției în fața autorităților. ”O singură dată am fost în duba poliției.

Mai exact la acest eveninent când unul dintre colaboratorii noștri fiind arestat a încercat cumva să facă niște denunțuri. Acestea s-au dovedit a fi neadevărate cu privire la anumite persoane cu care el a lucrat”, a explicat acesta.

”Un denunț a făcut și împotriva soției mele, crezând că își poate ușura situația în care se afla. Văzând că acest individ susține că i-a livrat niște marfă soției mele și de fapt nu i-a livrat marfa, i-a dat numai documentele mărfii, ajutând-o să facă evaziune cum a spus el, am luat asupra mea totul.

Pentru că am văzut că soției mele I se pregătește așa ceva și am spus pentru că eu cunoșteam, o ajutam cu banii, achiziția, le-am explicat autorităților care este situația”, a mai povestit Dorin Cioabă.

Pe de altă parte, acesta a mai explicat că nu era suficient doar cuvântul lui. Drept urmare a pus la dispoziție autorităților toate filmările pe care le avea cu personajul în cauză. Cert este că acestea au fost definitorii pentru dosar. ”Le-am promis că le aduc filmări, le-am adus filmări, iar procuratura și poliția închis dosarul. atunci s-a clasat dosarul, nu exista niciun prejudiciu, nimic”, a mai spus el.

În 2017, Dorin Cioabă a fost acuzat de evaziune fiscală și pus sub control judiciar în acest dosar. Ulterior ancheta a fost închisă. Pe de altă parte, acesta a fost implicat în tot felul de controvesre. Acum trei ani a dorit să dea în judecată patriarhia pentru anii de sclavie la care au fost supuși rromii.