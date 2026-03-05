Politica

⁠Cine a susținut-o pe Dăncilă în visul ei de a deveni politician

Comentează știrea
⁠Cine a susținut-o pe Dăncilă în visul ei de a deveni politicianViorica Dăncilă. Sursa foto: Facebook/Viorica Dăncilă
Din cuprinsul articolului

Fostul premier, Viorica Dăncilă a dezvăluit într-un podcast faptul că a fost susținută în cariera politică. Nu neapărat de colegii din partid, ci de oameni mai importanți pentru ea.

Omul din spatele premierului Dăncilă

Fostul politician a povestit că momentele grele din viața de politician au fost gestionate cu familia. Nu de alta, dar susținerea celor apropiați a fost crucială în anumite momente. ”Foarte mult contează susținerea.

Implicarea mea în politică, ca europarlamentar, și celelalte funcții. Soțul meu și fiul meu m-au susținut mereu. Eu știam că atunci când vin acasă găsesc doi oameni care sunt alături de mine. Cu ei puteam să discut absolut orice”, a explicat Viorica Dăncilă.

Soțul i-a schimbat cariera

Chiar dacă el a fost cel care a susținut-o, tot el este pricina pentru care Dăncilă s-a făcut inginer. ”Când eram mică îmi doream foarte mult să devin doctor. Pe urmă mi-am dat seama că există acea sensibilitate față de cei care suferă și mi-am dorit să devin avocat. Chiar am făcut în acea perioadă meditații ca să dau la Facultatea de Drept, dar între timp l-am cunoscut pe soțul meu care era student la Facultatea de Petrol și Gaze.

Mojtaba Khamenei, un viitor ayatollah plin de bani și afaceri în Europa. „Are mâinile pătate cu sânge”
Mojtaba Khamenei, un viitor ayatollah plin de bani și afaceri în Europa. „Are mâinile pătate cu sânge”
Nicușor Dan, întâlnire cu Donald Tusk la Varșovia. Securitatea Europei, în prim plam
Nicușor Dan, întâlnire cu Donald Tusk la Varșovia. Securitatea Europei, în prim plam

Și mi-am dat seama că dacă plec în București, el rămâne în Ploiești, asta presupune o despărțire așa că am dat și eu la aceiași Facultate. Așa am devenit inginer. Dar să știți că a fost o meserie pe care am îmbrățișat-o cu drag, în condiții mult mai grele”, a povestit fostul premier.

Au mai fost și furtuni în cariera Vioricăi Dăncilă

Viorica Dăncilă a explicat că nu a fost o relație lipsită de urcușuri și coborâșuri. Cu toate acestea, cei doi soți au deci să rămână împreună. ”Au mai fost și furtuni, și vremuri bune, dar e important dialogul, pentru că apar obstacole. Eu am plecat la Bruxelles 9 ani de zile, evident că nu ne-a fost ușor. Apoi el a fost director în diferite locuri. Dar cu înțelepciune, înțelegere le-am depășit”, a concluzionat ea.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:27 - Asigurătorii maritimi continuă să ofere acoperire în Orientul Mijlociu, în pofida creșterii riscurilor de război
09:19 - Mojtaba Khamenei, un viitor ayatollah plin de bani și afaceri în Europa. „Are mâinile pătate cu sânge”
09:13 - Nicușor Dan, întâlnire cu Donald Tusk la Varșovia. Securitatea Europei, în prim plam
09:02 - Musaca de post cu cartofi și sos de roșii. Preparatul adună întreaga familie la masă
08:59 - Mână liberă pentru trump în Iran, de la Senatul SUA. Amenințare nuclară iraniană pentru Israel. Răzbunare pentru tent...
08:57 - Kim Jong Un testează personal noul distrugător, după incidentul naval recent

HAI România!

Mojtaba Khamenei, un viitor ayatollah plin de bani și afaceri în Europa. „Are mâinile pătate cu sânge”
Mojtaba Khamenei, un viitor ayatollah plin de bani și afaceri în Europa. „Are mâinile pătate cu sânge”
Iran, adevăruri despre o istorie religioasă extrem de agitată, care a dus la dorința de răzbunare
Iran, adevăruri despre o istorie religioasă extrem de agitată, care a dus la dorința de răzbunare
Iranul, la un pas să dezvolte arma nucleară. Prima țară care ar fi devenit o țintă
Iranul, la un pas să dezvolte arma nucleară. Prima țară care ar fi devenit o țintă

Proiecte speciale