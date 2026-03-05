⁠Cine a susținut-o pe Dăncilă în visul ei de a deveni politician

Fostul premier, Viorica Dăncilă a dezvăluit într-un podcast faptul că a fost susținută în cariera politică. Nu neapărat de colegii din partid, ci de oameni mai importanți pentru ea.

Fostul politician a povestit că momentele grele din viața de politician au fost gestionate cu familia. Nu de alta, dar susținerea celor apropiați a fost crucială în anumite momente. ”Foarte mult contează susținerea.

Implicarea mea în politică, ca europarlamentar, și celelalte funcții. Soțul meu și fiul meu m-au susținut mereu. Eu știam că atunci când vin acasă găsesc doi oameni care sunt alături de mine. Cu ei puteam să discut absolut orice”, a explicat Viorica Dăncilă.

Chiar dacă el a fost cel care a susținut-o, tot el este pricina pentru care Dăncilă s-a făcut inginer. ”Când eram mică îmi doream foarte mult să devin doctor. Pe urmă mi-am dat seama că există acea sensibilitate față de cei care suferă și mi-am dorit să devin avocat. Chiar am făcut în acea perioadă meditații ca să dau la Facultatea de Drept, dar între timp l-am cunoscut pe soțul meu care era student la Facultatea de Petrol și Gaze.

Și mi-am dat seama că dacă plec în București, el rămâne în Ploiești, asta presupune o despărțire așa că am dat și eu la aceiași Facultate. Așa am devenit inginer. Dar să știți că a fost o meserie pe care am îmbrățișat-o cu drag, în condiții mult mai grele”, a povestit fostul premier.

Viorica Dăncilă a explicat că nu a fost o relație lipsită de urcușuri și coborâșuri. Cu toate acestea, cei doi soți au deci să rămână împreună. ”Au mai fost și furtuni, și vremuri bune, dar e important dialogul, pentru că apar obstacole. Eu am plecat la Bruxelles 9 ani de zile, evident că nu ne-a fost ușor. Apoi el a fost director în diferite locuri. Dar cu înțelepciune, înțelegere le-am depășit”, a concluzionat ea.