Marea poveste de dragoste trăită de Viorica Dăncilă. Detalii picante despre fostul premier

Viorica Dăncilă a oferit detalii din viaţa personală. În urmă cu 36 de ani, Viorica Dăncilă și-a cunoscut viitorul soț. Cristinel Dăncilă a fost bărbatul care i-a schimbat viața. Dar și omul din umbră, cel care a fost alături de ea necondiționat. Cea care a fost prima femeie prim-ministru din istoria României a făcut o serie de dezvăluiri despre viața de familie, despre soț și despre fiul adoptat.

Viorica Dăncilă, alături de soțul ei, a memorat prima interacțiune cu socrii ei. Cristinel Dăncilă recunoaște că, la vremea respectivă, s-a temut că viitoarea lui soție nu se va putea adapta condițiilor și traiului de la țară. Mai ales că era o fată născută și crescută la oraș.

Viorica Dăncilă, adusă cu căruţa de la gară

„Mi-a fost frică pentru că era fată de la oraș. Și am adus-o cu trenul. Și am luat-o cu căruța de la gară. În momentul în care a intrat prima dată în curte, tatăl meu a zis… m-a tras deoparte și mi-a zis: „Crezi tu că o să se adapteze aici? Când o auzi mâine dimineață măcănitul rațelor?”. Stai liniștit, tată, că o să vezi că da”, și-a amintit Cristinel Dăncilă.

În completarea soțului ei, Viorica Dăncilă a mărturisit că a avut parte de socrii minunați, părinții soțului ei fiind cei care au făcut-o să simtă ce înseamnă, de fapt, dragostea necondiționată:

Am avut emoții. Era prima întâlnire cu socrii mei. Am avut noroc și chiar am învățat un lucru important: și eu trebuie să fiu la fel, că aceeași dragoste pe care am primit-o eu de la socri mei și aceleași aprecieri, trebuie să le transmit mai departe soției fiului meu, a spus Viorica Dăncilă.

Regretul Vioricăi Dăncilă

Având o viață activă, Viorica Dăncilă are un sigur regret. Că nu a petrecut mai mult timp alături de familia ei. Fosta șefă a Guvernului României a mărturisit că au existat momente în care se gândea cu regret la faptul că nu este alături de fiul ei, însă, dacă ar fi să o ia de la capăt nu ar face nimic diferit. Victor Dăncilă este unicul moștenitor al soților Dăncilă, fiu ce a fost adoptat în anul 1990.

„Fiind implicată în politică, nu am stat atât de mult cu familia. Nu am stat poate atât de mult cu fiul meu, cât mi-aș fi dorit. Dar vedeți, l-am întrebat și i-am spus: „Dacă ar fi să o iau de la capăt ai fi vrut să stau mai mult cu tine?” Și m-a bucurat ceea ce am auzit. Mi-a spus: ”Dacă ar fi să o iei de la capăt, aș vrea să fii așa cum ești acum”. Și acest lucru a fost poate cel mai bun lucru pe care l-am auzit. De multe ori mi-am reproșat acest lucru”, a precizat Viorica Dăncilă, potrivit Antena 3.