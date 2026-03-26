⁠Cât costă izolarea termică a apartamentului în 2026. Facturile se pot reduce simțitor

Creșterea constantă a prețurilor la energie îi determină pe tot mai mulți români să caute soluții eficiente pentru reducerea costurilor lunare. Izolarea termică a apartamentului a devenit una dintre cele mai populare investiții, nu doar pentru economii, ci și pentru confortul sporit din locuință. În 2026, costurile pentru astfel de lucrări variază în funcție de mai mulți factori, de la tipul materialelor până la complexitatea intervenției și prețul manoperei.

Izolarea interioară este o opțiune frecvent aleasă în cazul blocurilor vechi sau atunci când intervențiile pe exterior nu sunt posibile. Această variantă presupune aplicarea materialelor termoizolante pe pereții din interior și poate avea un impact vizibil asupra temperaturii din locuință.

În 2026, costurile pentru izolarea interioară pornesc de la aproximativ 50 de lei pe metru pătrat și pot ajunge până la 200 de lei, în funcție de materialele folosite și de complexitatea lucrării. Printre cele mai utilizate soluții se numără vata minerală sau bazaltică, cu prețuri între 60 și 110 lei/mp, polistirenul expandat, situat între 50 și 100 lei/mp, și polistirenul extrudat, care poate ajunge la 120 lei/mp.

O variantă mai performantă, dar și mai costisitoare, este spuma poliuretanică, care poate ajunge la 200 lei/mp. De asemenea, există și opțiuni ecologice, precum izolarea cu celuloză, care se încadrează între 80 și 130 lei/mp.

Pentru un exemplu concret, izolarea interioară a unui perete de 50 mp poate costa între 2.500 și 7.500 de lei, în funcție de materialul ales. Sistemele combinate, cum ar fi rigipsul cu vată minerală, pot ajunge la aproximativ 150 lei/mp.

Pentru reducerea reală a pierderilor de căldură, izolarea exterioară rămâne cea mai eficientă variantă. Aceasta presupune aplicarea unui sistem complet pe fațadă, care include materialul termoizolant, plasă de armare, adeziv, tencuială și finisaje.

În 2026, costurile pentru izolarea exterioară variază între 90 și 250 lei pe metru pătrat, în funcție de materialul ales. Polistirenul expandat (EPS), cea mai utilizată soluție, are prețuri între 90 și 150 lei/mp pentru un sistem complet. Polistirenul extrudat ajunge la 180 lei/mp, iar vata minerală sau bazaltică poate costa între 120 și 200 lei/mp.

Cea mai scumpă variantă rămâne spuma poliuretanică, care poate atinge 250 lei/mp, însă oferă o izolare superioară. Un sistem standard, cu polistiren de 10-12 cm grosime, are un cost mediu de 90-150 lei/mp la cheie.

Aplicând aceste valori, pentru un apartament de 50 mp cu o fațadă de aproximativ 70 mp, costul total pentru izolarea exterioară cu polistiren EPS se situează între 6.300 și 10.500 lei. Dacă se optează pentru vată minerală, suma poate crește la 14.000 lei.

În cazul unui apartament de 70 mp, cu o fațadă de aproximativ 100 mp, costurile ajung la 9.000-15.000 lei pentru EPS și pot urca până la 20.000 lei pentru vată minerală.

Un element esențial în calculul total este manopera, care a înregistrat creșteri semnificative în 2026. Costurile forței de muncă au crescut pe fondul scumpirilor generale și al lipsei de personal calificat în domeniu.

În orașele mari, precum București, Cluj-Napoca sau Timișoara, tarifele sunt mai ridicate decât în zonele mai mici, iar lucrările pot deveni mai scumpe dacă implică dificultăți tehnice, cum ar fi fațade complicate sau necesitatea montării schelelor.

Pe lângă costurile inițiale, izolarea termică vine însă cu beneficii importante pe termen lung, potrivit repairmaster. Facturile la încălzire se pot reduce cu 20 până la 50%, în funcție de nivelul de izolare și de calitatea execuției. În plus, confortul termic crește semnificativ, iar valoarea locuinței poate fi îmbunătățită.

Chiar dacă investiția inițială nu este una mică, avantajele pe termen lung sunt evidente. În plus, există așteptări ca în viitor să apară programe de finanțare dedicate eficienței energetice, care ar putea reduce considerabil costurile suportate de proprietari.