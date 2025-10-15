⁠Bianca Drăgușanu își pune fanii în cap: Nu mai veniți în trening la restaurant

Bianca Drăgușanu a avut o nouă ieșire publică în care le-a explicat internauților cum să se îmbrace, mai ales duminica la restaurant. Scoasă din sărite probabil de vreo imagine care i-a apărut în față, blonda nu s-a mai abținut.

Cunoscută pentru multele ieșiri publice nu tocmai pe placul oamenilor, Bianca Drăgușanu lovește din nou. De aceasta dată ținta ei nu sunt femeile scunde sau bărbații cu Skoda, ci treningurile. Îi lovește în acest fel pe majoritatea celor care preferă astfel de ținute inclusiv la restaurant.

”Vă rog eu frumos nu mai veniți îmbrăcați la restaurant, mai ales duminica, când ies toate babele din casă, nu mai veniți îmbrăcați în trening. Trening albastru cu ceasu la mână și te mai scobești și în nas. Dă-o încolo de treabă”, a explicat blonda. Aceasta nu este prima dată când Bianca Drăgușanu dă sfaturi de modă, mai ales că și ea are un magazin în care crează rochii de seară. Practic acest lucru o avizează drept ”expert” în domeniu.

Cu toate acestea, majoritatea celor din lumea modei nu sfătuiesc pe nimeni să meargă la restaurant, indiferent de zi, în trening. Practic treningul, spun specialiștii este o ținută destinată special activităților sportive.

Faptul că este un trening de mii de euro nu îl face ținută de seară, mai spun cei care fac parte din lumea modei.

În trecut Bianca Drăgușanu a avut ieșiri publice în care a criticat femeile scunde. ”De exemplu, uite, despre Kim. Eu cred că dacă ea ar fi fost o femeie un pic mai înaltă, măcar cu vreo 10-15 cm, cred că era mai mișto decât e. Dar are niște forme pe care eu mi le doresc și lucrez la asta. Doar că ea e foarte pitică, așa.

Mie mi se pare că dacă nu ești înaltă nu ești om. Ești pitic”, a spus atunci Drăgușanu. Desigur că replica ei a fost taxată cu vârf și îndesat, deși ulterior a explicat la ce s-a referit.