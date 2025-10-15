Monden

⁠Bianca Drăgușanu își pune fanii în cap: Nu mai veniți în trening la restaurant

Comentează știrea
⁠Bianca Drăgușanu își pune fanii în cap: Nu mai veniți în trening la restaurantBianca Drăgușanu. Sursa foto Instagram
Din cuprinsul articolului

Bianca Drăgușanu a avut o nouă ieșire publică în care le-a explicat internauților cum să se îmbrace, mai ales duminica la restaurant. Scoasă din sărite probabil de vreo imagine care i-a apărut în față, blonda nu s-a mai abținut.

Bianca Drăgușanu, ținutele și restaurantul

Cunoscută pentru multele ieșiri publice nu tocmai pe placul oamenilor, Bianca Drăgușanu lovește din nou. De aceasta dată ținta ei nu sunt femeile scunde sau bărbații cu Skoda, ci treningurile. Îi lovește în acest fel pe majoritatea celor care preferă astfel de ținute inclusiv la restaurant.

Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu. Sursa foto Instagram

”Vă rog eu frumos nu mai veniți îmbrăcați la restaurant, mai ales duminica, când ies toate babele din casă, nu mai veniți îmbrăcați în trening. Trening albastru cu ceasu la mână și te mai scobești și în nas. Dă-o încolo de treabă”, a explicat blonda. Aceasta nu este prima dată când Bianca Drăgușanu dă sfaturi de modă, mai ales că și ea are un magazin în care crează rochii de seară. Practic acest lucru o avizează drept ”expert” în domeniu.

Indiferent de zi, treningul nu este recomandat la restaurant

Cu toate acestea, majoritatea celor din lumea modei nu sfătuiesc pe nimeni să meargă la restaurant, indiferent de zi, în trening. Practic treningul, spun specialiștii este o ținută destinată special activităților sportive.

Început dubios de relație: Gabriela Cristea și Tavi Clonda se ascundeau în baie, la Kanal D
Început dubios de relație: Gabriela Cristea și Tavi Clonda se ascundeau în baie, la Kanal D
Senatorul AUR Ninel Peia, afirmații jignitoare în Senat. Se cer sancțiuni dure
Senatorul AUR Ninel Peia, afirmații jignitoare în Senat. Se cer sancțiuni dure

Faptul că este un trening de mii de euro nu îl face ținută de seară, mai spun cei care fac parte din lumea modei.

Problemele Biancăi

În trecut Bianca Drăgușanu a avut ieșiri publice în care a criticat femeile scunde. ”De exemplu, uite, despre Kim. Eu cred că dacă ea ar fi fost o femeie un pic mai înaltă, măcar cu vreo 10-15 cm, cred că era mai mișto decât e. Dar are niște forme pe care eu mi le doresc și lucrez la asta. Doar că ea e foarte pitică, așa.

Mie mi se pare că dacă nu ești înaltă nu ești om. Ești pitic”, a spus atunci Drăgușanu. Desigur că replica ei a fost taxată cu vârf și îndesat, deși ulterior a explicat la ce s-a referit.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:39 - Electrocutări fatale în Republica Moldova. Două persoane și-au pierdut viața după lucrări neautorizate lângă liniile ...
15:34 - Bogdan Ivan, despre prețul energiei: Cifrele vorbesc de la sine
15:28 - Trecerea frontierei la Sculeni va fi mai rapidă și mai sigură prin verificări comune cu România
15:15 - Început dubios de relație: Gabriela Cristea și Tavi Clonda se ascundeau în baie, la Kanal D
15:08 - Accident la examenul auto în Ploiești. O femeie a lovit un instructor auto, cu polițistul lângă ea
15:02 - Carduri sociale 2025. Prima tranșă de bani a ajuns la românii vulnerabili. Când se face următoarea plată

HAI România!

Ordin de mobilizare. Hai LIVE cu Turcescu
Ordin de mobilizare. Hai LIVE cu Turcescu
Procuror handicapat, care nu ştie nici el exact ce handicap are
Procuror handicapat, care nu ştie nici el exact ce handicap are
Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei
Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei

Proiecte speciale