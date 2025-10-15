Monden

Cum a ajuns Bianca Drăgușanu iubita lui Cătălin Botezatu. Aventura din iulie 2009

Bianca Drăgușanu. Sursa foto Instagram
Povestea începutului de relație dintre Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu în vara lui 2009. De la întâlnirile din culisele prezentărilor la escapada pe litoral și plecarea la Saint-Tropez.

Bianca Drăgușanu, iubita lui Cătălin Botezatu

După câțiva ani în care s-a împărțit între podium, ședințe foto și apariții TV, Bianca Drăgușanu a intrat, în vara lui 2009, în epicentrul showbiz-ului: a devenit iubita lui Cătălin Botezatu.

Chimia dintre cei doi s-a aprins în mediul care i-a adus pe amândoi în atenție — moda. Bianca, 27 de ani, era deja o prezență obișnuită în backstage-urile prezentărilor, iar Botezatu, designerul-fenomen al podiumurilor românești, pregătea colecții și show-uri estivale.

Scânteia s-a văzut întâi în culise: priviri lungi, complimente profesionale și o lejeritate care trăda o apropiere în curs. Bianca – proaspăt ieșită dintr-un reality de la Euforia TV – bifa din ce în ce mai multe invitații pe catwalk-urile lui Bote.

Acolo, relația profesională s-a transformat în atracție asumată. Weekendul petrecut pe litoral a confirmat totul: cei doi au fost surprinși împreună, relaxați, fără să se mai ascundă în spatele „doar lucrăm împreună”.

„Bote e foarte special”

În culisele unei prezentări din București, Bianca a pus punctul pe „i”: „Bote e foarte special”, a spus ea cu zâmbetul acela care nu lasă loc de interpretări. La scurt timp, au urmat biletele către Saint-Tropez, acolo unde designerul avea programate câteva prezentări pe Riviera. O destinație care nu e doar romantică, ci și relevantă pentru brandul lui Botezatu — semn că relația s-a împletit firesc cu agenda profesională.

Bianca Drăgușanu

Sursa foto: Instagram

"Designerul, care a fost totdeauna foarte discret cu relațiile sale, a uitat de turiștii de pe plajă și s-a aventurat, în weekend, cu Biancaîntr-o partidă de amor în apa mării, în miezul zilei. Biancaa povestit sâmbătă seara, în culisele prezentării de modă, că Bote este foarte special și că partida subacvatică a fost “beton”, scria presa vremii.

Drăgușanu și Botezatu, un cuplu care știa să joace pe scenă

De ce s-au potrivit? Bianca e genul de apariție care știe să țină lumina reflectoarelor: înaltă, fotogenică, obișnuită cu ritmul dur al modei. Botezatu caută exact asta în muzele lui — femei sigure pe sine, spectaculoase, cu apetit pentru scenă.

În plus, „limbajul comun” al celor doi este munca: probe, fittinguri, filmări, zboruri, repetiții. Când îți petreci serile între backstage și afterparty-ul de după show, e ușor să transformi colaborarea în complicitate.

Cătălin Botezatu

Sursa: Arhiva EVZ

Între timp, în capitală, moda merge înainte: colecțiile de costume de baie se prezintă pe terase, Daniela Crudu e „mireasa” show-ului, iar afterparty-urile țin ritmul verii 2009.

Iar Bianca? Din muza momentului, a devenit — clar și fără ghilimele — iubita lui Cătălin Botezatu. O poveste începută în lumina reflectoarelor, cu toate ingredientele unui cuplu care știe să joace pe aceeași scenă.

