Bianca Drăgușanu, de la prima iubită a unui milionar la debutul spectaculos în televiziune. Imaginile din 2009, pe care le vrea uitate

Înainte de a deveni una dintre cele mai mediatizate vedete din România, Bianca Drăgușanu făcea primii pași în showbiz ca fotomodel și participantă într-un reality show difuzat la începutul anilor 2000. O emisiune nouă pentru acele vremuri.

Cu forme apetisante și o prezență magnetică, tânăra din Hunedoara avea să devină rapid un nume cunoscut, după ce a declarat că a fost prima iubită a omului de afaceri italian Mirco Maschio, pe atunci implicat într-o rețea de proiecte industriale la Arad. Mirco Maschio este un om de afaceri italian cu rol central în industria utilajelor agricole, lider al companiei Maschio Gaspardo, cu investiții strategice și operațiuni semnificative în România.

Bianca, pe atunci o tânără de 27 de ani, își construia cariera pas cu pas. După o scurtă perioadă în care a activat ca fotomodel, ea a fost remarcată pentru frumusețea și atitudinea sa încrezătoare. Relația cu miliardarul italian Mirco Maschio, începută cu șapte ani înainte, i-a oferit primele apariții în presa mondenă. Legătura lor, deși de scurtă durată, a contribuit la notorietatea Biancăi într-o perioadă în care televiziunea începea să transforme anonimi în vedete peste noapte.

Luna mai a anului 2009, ar fi trebuit să marcheze un moment esențial în cariera ei. Bianca Drăgușanu debuta oficial în televiziune, la Euforia TV, în emisiunea „Atracție imposibilă”, un reality-show inspirat din formatul „Big Brother”, anunța presa vremii.

Conceptul era unul inedit pentru publicul român al vremii: zece cupluri formate din parteneri incompatibili urmau să conviețuiască timp de șase săptămâni într-o casă, sub supravegherea camerelor de filmat. Câștigătorii urmau să plece acasă cu un premiu de 5.000 de euro, dar și cu o notorietate asigurată de aparițiile zilnice la televizor.

Show-ul a fost intens promovat, iar prezența Biancăi Drăgușanu a atras atenția presei mondene, care o descria drept „frumoasa blondă din Arad”, o apariție care nu trece neobservată.

Totuși, doar două săptămâni mai târziu, pe 27 mai 2009, televiziunea anunța o schimbare surprinzătoare: Bianca Drăgușanu s-a retras din concurs, motivând că nu a găsit suficient de interesanți concurenții de sex masculin și că nici premiul nu o motiva. În locul ei a fost introdusă o altă tânără atrăgătoare, Alexandra Hodorogă, o brunetă focoasă care pozase anterior pentru revista FHM.

Chiar dacă experiența în „Atracție imposibilă” a fost de scurtă durată, acest moment a marcat debutul Biancăi Drăgușanu în televiziune și începutul unei cariere pline de apariții, controverse și momente spectaculoase. Dintr-o anonimă cu farmec provincial, Bianca avea să devină, în doar câțiva ani, una dintre cele mai vizibile figuri ale mondenității românești.

Euforia TV a fost un post de televiziune românesc de divertisment, lansat în 2004 și deținut de Antena Group. Inițial, Euforia TV s-a dorit un canal dedicat publicului feminin urban, o alternativă modernă și relaxată la televiziunile generaliste. Postul difuza talk-show-uri despre modă, sănătate, relații, emisiuni de lifestyle, dar și seriale romantice sau reality-show-uri produse local