Culisele unui scandal nuclear: Afacerile cu uraniu românesc au pus pe jar Parlamentul

România are rezerve de uraniu, dar importă combustibil nuclear tocmai din Canada. Scandalizați de această realitate și speriați de zvonurile apropierii rușilor de centrala nucleară de la Cernavodă, parlamentarii au adoptat o lege despre care spun că va proteja statul român de interese oculte din străinătate.





În România s-a înregistrat în 2016 o situație probabil unică în lume: 67 de tone de uraniu românesc zaceau într-o fabrică din Feldioara (Brașov), dar Nuclearelectrica, operatorul centralei de la Cernavodă, cumpăra uraniu de la canadieni. Cum s-a ajuns aici? Compania Națională a Uraniului nu are voie să vândă uraniu românesc în afara ţării, singurii ei clienţi fiind Nuclearelectrica şi Rezervele de Stat. Problema este că de la finalul lui 2015, Nuclearelectrica nu a mai cumpărat nici măcar un gram de uraniu românesc, compania spunând că altă firmă a oferit uraniu mai ieftin. Aşa am ajuns să importăm uraniu de la compania Cameco Inc. SUA (cu facilitate de producţie în Canada).

Apare teoria conspirației

S-a declanșat un scandal uriaș până la vârful Guvernului. A plouat cu suspiciuni că grupuri de interese plănuiesc să scoată statul român de pe harta producătorilor mondiali de uraniu prin falimentarea Companiei Naţionale a Uraniului (CNU). Pe bursa zvonurilor a circulat insistent ideea că România este la un pas să-și pună pe butuci industria combustibilului nuclear și să devină dependentă de companii străine.

„Ticăloșia” dezvăluită de Băsescu

Imediat după decizia Nuclearelectrica de a cumpăra uraniu din Canada, fostul președinte Traian Băsescu a spus: „Nu am dubii că preţul canadienilor este mai bun. Problema este că preţul va fi mai bun doar până când România nu va mai produce combustibil nuclear. Pe urmă, va veni dependenţa de canadieni sau, de ce nu, de ruşi. Domnule prim-ministru Cioloş, vă rog opriţi această ticăloşie, indiferent care este preţul uraniului românesc”.

O soluție pentru interesul național

Camera Deputaților a adoptat, pe 20 iunie 2018, în calitate de for decizional, o lege privind fabricarea combustibilului nuclear în Romania „în condiţii de securitate naţională”. „Măsurile propuse prin prezenta lege contribuie la menţinerea securităţii şi independenţei energetice a României”, prevede actul normativ publicat luni în Monitorul Oficial. „În vederea menţinerii ciclului integrat de fabricaţie a combustibilului nuclear în România, necesar funcţionării reactoarelor nuclearo-energetice de tip CANDU, combustibilul nuclear, respectiv pulberea de dioxid de uraniu, sunt produse pe teritoriul României de către Compania Naţională a Uraniului – S.A”, prevede legea. Potrivit actului normativ, România va putea să importe materie primă nucleară doar în cazul în care statul român nu obține, din exploatările naționale, suficient uraniu pentru funcționarea reactoarelor nucleare de la Cernavodă, sau dacă uraniul românesc „nu corespunde calitativ” condițiilor tehnice.

Mina de la Crucea, cu un picior în groapă

