Ziua albinei în Republica Moldova. Ce semnifică sărbătoarea







În Republica Moldova este marcată, în premieră, Ziua Națională a Albinei. Creșterea albinelor și producerea mierii reprezintă o îndeletnicire tradițională în majoritatea localităților din țară. Astfel, Asociației Naționale a Apicultorilor a venit cu propunerea de a institui sărbătoarea. Aceasta are drept scop promovarea consumului de miere și produse apicole de către populație.

În Republica Moldova, fiind o țară agrară, este organizat anual Festivalul Național al Prunei (a treia duminică a lunii septembrie) și Festivalul Naţional al Mărului (ultima sâmbătă şi duminică a lunii septembrie). Totodată, sunt organizate evenimente de Ziua Naţională a Vinului (prima sâmbătă şi duminică a lunii octombrie). Este marcată și Ziua Porumbului, Ziua Apicultorului, Ziua Fructelor.

Tehnici avansate în producerea mierii

În contextul sărbătorii, specialiștii din sectorul apicol propun implementarea celor mai avansate tehnologii şi bune practici de creștere a albinelor, producere a mierii și produselor apicole autohtone.

„Promovarea sporirii consumului de miere de albine și a produselor apicole va contribui în timp la fortificarea sănătății populației, creșterea pieței de desfacere a mierii de albine și produselor apicole, inclusiv prin apariția noilor oportunități de colaborare între agenții economici din Republica Moldova și alte țări”, a comunicat Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA).

Câtă miere exportă apicultorii din Republica Moldova

În Republica Moldova, circa 265 mii de familii de albine sunt parte activă din economia rurală. Anul trecut, au fost produse circa 5 mii de tone de miere. Peste 4 100 de tone au fost deja exportate. Peste hotare, încrederea în mierea autohtonă crește. Totuși, acasă consumul de miere rămâne sub nivelul potențialului național, adică sub 600 de grame per cap de locuitor.

Pentru a sprijini dezvoltarea apiculturii, MAIA prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură direcționează anual resurse financiare. În anul 2024, prin mecanismul plăților în avans, au fost autorizate 67 de dosare, totalizând 55,56 milioane lei, iar prin mecanismul plăți postinvestiționale, 61 de dosare au fost depuse, cu un total solicitat de 9,75 milioane de lei. Aproximativ 80% dintre cererile de subvenții în avans provin din sectorul apicol, ceea ce confirmă dinamismul și interesul sporit al apicultorilor pentru modernizare.

Investițiile vizează achiziția de stupi, familii de albine, echipamente de procesare, colectoare, topitoare, regine și alte dotări care contribuie la modernizarea stupinelor, creșterea randamentului și consolidarea capacităților de export.

Datele MAIA relevă că în țară există circa 9 400 de apicultori autorizați care dețin pașaport al stupinei, dintre aceștia aproximativ 3 300 dețin formă juridică de activitate.

Ziua mondială a albinelor a fost instituită de Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite în anul 2017. Aceasta se sărbătorește în fiecare an, la 20 mai. Sărbătoarea are scopul de a evidenția importanța albinelor pentru umanitate și necesității protejării acestora.