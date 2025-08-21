International Zidul de la granița SUA-Mexic, vopsit în negru pentru a descuraja migranții







Secretarul american al Securității Interne, Kristi Noem, a anunțat marți că zidul ridicat pe întreaga frontieră dintre Statele Unite și Mexic va fi vopsit în negru. „Aceasta a fost o cerere specifică a preşedintelui Trump, deoarece, la temperaturi ridicate, atunci când ceva este vopsit în negru, obiectul devine şi mai cald şi va fi şi mai dificil pentru oameni să se caţere pe el”, a spus aceasta, în timpul unei declarații de presă.

Kristi Noem a anunțat marți că zidul de la frontiera cu Mexicul va fi vopsit în negru pentru a-l face să fie mai fierbinte la soare și a descuraja escaladările, menționând că decizia a fost luată de Trump.

„Aşadar, vom vopsi tot zidul de la frontiera sudică în negru pentru a descuraja persoanele să intre ilegal în ţara noastră”, a spus secretarul american al Securității Interne.

Autoritățile au anunțat că vopseaua neagră va proteja și metalul de rugină. Mike Banks, șeful patrulelor de frontieră, a confirmat că măsura se adaugă celorlalte acțiuni de securizare a graniței.

Today marks seven months of @POTUS Trump’s second term. When we got to work, America faced the worst border crisis in history. Today, that crisis isn’t just under control— it’s been obliterated. This wall is part of the difference. Too high to climb. Too narrow to squeeze… pic.twitter.com/PoVvfwxNe6 — Kristi Noem (@KristiNoem) August 20, 2025

În primul său mandat, Trump a făcut din zidul de la frontieră o prioritate a politicii de imigrație, în ciuda numeroaselor obstacole juridice și logistice.

Finanțarea pentru finalizarea proiectului se ridică la 46 de miliarde de dolari, sumă asigurată prin adoptarea bugetului „Big Beautiful Act” în această vară. În paralel, liderul de la Casa Albă continuă să trimită mii de militari de-a lungul graniței.

„Traversarea acestor teritorii este considerată ca o intrare într-o bază militară, ceea ce permite reţinerea de către patrulele de frontieră şi ale Departamentul Apărării”, a spus secretarul apărării, Pete Hegseth, la începutul acestui an.

Kristi Noem a declarat că zidul de la frontieră este construit într-un ritm de 800 de metri pe zi. Ea a precizat că aspectul acestuia diferă în funcție de topografie și geografie și că echipele lucrează inclusiv la infrastructuri plutitoare care să îndeplinească rolul de barieră.

Ministrul are în vedere cei aproximativ 3.200 de kilometri de graniță dintre Statele Unite și Mexic, de-a lungul râului Rio Grande.