Zi de doliu naţional în Republica Moldova. Unde va fi înmormântat Ilie Ilaşcu

Republica Moldova. Preşedinta Maia Sandu a declarat ziua de 20 noiembrie, când va fi înmormântat Ilie Ilaşcu, zi de doliu naţional în Republica Moldova.

Conform Decretului prezidenţial semnat la 19 noiembrie, drapelul de stat va fi coborât în bernă. Iar în toate instituţiile publice din Republica Moldova şi în sediile misiunilor diplomatice la ora 12.00 se va păstra un minut de reculegere.

Totodată, instituţia publică „Teleradio-Moldova” va difuza pe parcursul zilei materiale documentare despre viaţa şi activitatea lui Ilie Ilaşcu.

Instituţiilor publice şi organizaţiilor li se recomandă să se abţină de la desfăşurarea acţiunilor distractive în masă. Iar instituţiilor de presă li s-a sugerat să ţină cont de specificul zilei.

Preşedinta Maia Sandu a transmis un mesaj în memoria lui Ilie Ilaşcu. „Ilie Ilașcu va rămâne un simbol al rezistenței și al luptei pentru integritate. În cei 9 ani de detenție ilegală, a fost torturat, amenințat, a trecut prin execuții simulate cu gloanțe oarbe pentru a-l dărâma. Dar el nu și-a trădat țara. Ilie Ilașcu a ales, cu fruntea mereu sus, să meargă la moarte pentru independența Republicii Moldova și va rămâne un simbol al tuturor moldovenilor”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

Şefa statului a mai adăugat că Important este să transmitem lecția de patriotism a lui Ilie Ilaşcu și către generațiile tinere. „Sacrificiile lui să rămână în memoria noastră și să ne ofere - în momentele de cumpănă - acea credință, atât de necesară, în puterea neamului de a-și construi destinul”, se mai arată în postarea președintei.

Ilie Ilaşcu va fi înmormântat joi la Bucureşti. „Dorim sa anunțăm, ca slujba de înmormântare va avea loc joi în data de 20.11.2025, ora 10.30 la Biserica Sfânta Sofia din București (Calea Floreasca nr. 216), iar înhumarea va avea loc la Cimitirul Bellu la orele 12.30. Multumim tuturor celor care în aceste zile omagiază trecerea în neființă a lui ILIE ILASCU”, a anunţat familia pe Facebook. .

Joi, 20 noiembrie, moldovenii își vor putea lua rămas-bun simbolic de la Ilie Ilașcu la Palatul Național, între orele 10:00 și 13:00.

Mai multe voci proeminente de la Chişinău au solicitat autorităţilor ca o stradă din Chişinău să poarte numele lui Ilie Ilaşcu. Fiindales bulevardul Moscovei, unul din cele mai lungi care leagă sectorul Rîşcani cu sectorul Centru.

Internauţii au lansat şi o petiţie online către premierii de la Chişinău şi Bucureşti, în care au solicitat doliu naţional comun în Republica Moldova şi România.

Ilie Ilaşcu a fost unul din iniţiatorii Mişcării de eliberare naţională din Basarabia şi liderul mişcării de rezistenţă din Tiraspol împotriva regimului separatist.

La începutul lunii iunie a anului 1992, când Transnistria se afla în plin război, iar voluntarii moldoveni încercau să facă faţă Armatei a 14-a conduși de generalul Alexandr Lebedi, Ilie Ilaşcu, Andrei Ivanțoc, Alexandru Leșco, Tudor Petrov-Popa, Petru Godiac și Valeriu Garbuz au fost arestați la Tiraspol.

Ei au fost reţinuţi chiar în locuințele lor, de persoane în uniforme cu însemnele Armatei a 14-a a fostei URSS. Autoritățile transnistrene i-au acuzat atunci de crime de război și acțiuni de terorism. Membrii Grupului Ilaşcu au fost condamnaţi la ani grei de închisoare. Iar Ilie Ilaşcu, condamnat la moarte. Sentinţa nu l-a învins. „Te iubesc, popor român!”, a fost mesajul lui Ilie Ilaşcu din sala de judecată.

În perioada în care era închis într-o închisoare din Transnistria, Ilie Ilaşcu a fost ales de două ori deputat în Parlamentul Republicii Moldova, pe listele Frontului Popular Creştin Democrat, în 1994 și 1998.

În octombrie 2000 a obținut cetățenia română, iar în același an a devenit senator în Parlamentul României, ales pe listele Partidului România Mare, mandat pe care l-a deținut până în 2008.

Sub presiunea diplomaţiei şi a organizaţiilor internaţionale pentru drepturile omului, Ilie Ilaşcu a fost eliberat la 5 mai 2001.