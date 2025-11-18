Calvarul lui Ilie Ilașcu. Detalii terifiante din închisoarea transnistreană, de la simulări de execuție la regula de 45 de secunde la toaletă

Republica Moldova. Patru simulări de execuție, 45 de secunde la toaletă, cușci metalice și violență cruntă. Acestea sunt doar câteva dintre chinurile documentate de CEDO la care a fost supus Ilie Ilașcu. Moartea sa, ieri, pune punct unei vieți de sacrificiu și curaj în fața nedreptății.

În timp ce era deținut la Comandatura Armatei a 14-a (rusă), Ilașcu a fost supus de patru ori la simulări de execuție. I se citea sentința la moarte, era legat la ochi, dus pe un câmp, iar gardienii trăgeau cu gloanțe oarbe până când leșina. Avocatul Promo-Lex, Vadim Vieru, care luptă pentru dreprurile omului a publicat câteva secvențe din documentele CEDO. Acolo sunt descrie aceste momente ca fiind acte de teroare psihică extremă, menite să distrugă orice urmă de speranță sau curaj.

Deținuții aveau voie să meargă la WC o singură dată pe zi, timp de exact 45 de secunde. Depășirea acestui timp era pedepsită prin amenințarea cu atacul unui câine lup. Mulți deținuți erau astfel obligați să-și facă nevoile în celule, transformând nevoia fiziologică într-un coșmar constant și umilitor.

La închisoarea Hlinaia, pe coridorul morții, Ilie Ilașcu nu era ținut doar într-o celulă obișnuită. În interiorul celulei i-a fost montată o cușcă metalică de dimensiunea camerei, în care erau integrate patul și masa, tot din metal. Libertatea de mișcare era anulată, iar izolarea devenea absolută, accentuând tortura psihologică.

În mai 1999, după ce reclamanții au depus cererea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, condițiile de detenție s-au înrăutățit semnificativ. Civili mascați au intrat în celula lui Ilașcu și Ivanțoc. Colonelul Gusarov l-a lovit, i-a băgat pistolul în gură și l-a amenințat cu moartea, explicând că represaliile sunt consecința plângerii lor la CEDO.

În martie 1999, deși era deținut, Ilașcu, în calitate de deputat în Parlamentul Moldovei, a trimis o scrisoare citită în plen, prin care își exprima sprijinul pentru guvernul Sturza. Ca represalii, autoritățile transnistrene i-au interzis orice vizită și pachet timp de nouă luni, izolându-l și mai mult.

Eliberarea sa din 2001 rămâne neclară. Ilașcu a susținut că nu a fost grațiat, ci transferat. Șeful securității transnistrene l-a scos din celulă la 5:30 dimineața, l-a dus la Chișinău și l-a predat personal șefului SIS-ului moldovean, citind un document de transfer și menționând că sentința la moarte rămâne valabilă dacă se întoarce. Decretul de grațiere semnat de Smirnov a apărut abia la câteva luni după eliberare, iar CEDO nu a putut stabili baza legală exactă a eliberării.

Ilie Ilașcu, alături de Petru Godiac, Andrei Ivantoc, Alexandru Lesco și Tudor Petrov-Popa, a luptat pentru unitatea și suveranitatea Moldovei și împotriva separării regiunii transnistrene. Grupul a fost arestat între 1990-1992 și condamnat de un tribunal transnistrean: Ilașcu la moarte, Lesco la 12 ani, Ivantoc și Petrov-Popa la câte 15 ani de închisoare.

După presiuni internaționale și decizii CEDO, Ilașcu a fost eliberat în 2001, Lesco în 2004, iar ultimii doi membri ai grupului, Petrov-Popa și Ivantoc, în iunie 2007. Suferința și sacrificiul lor rămân o lecție dureroasă despre curaj, demnitate și rezistență în fața nedreptății.

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, și președintele României, Nicușor Dan, au transmis mesaje de condoleanțe în legătură cu decesul fostului deținut politic, deputat și senator Ilie Ilașcu. Cei doi șefi de stat au subliniat rolul și importanța lui Ilie Ilașcu în cadrul Mișcării de Eliberare Naționale.

„A plecat dintre noi Ilie Ilașcu, un adevărat erou al Mișcării de Eliberare Națională, care a luptat cu toată ființa sa pentru libertate, pentru românism. Curajul său l-a transformat într-un simbol al rezistenței împotriva regimului separatist din stânga Nistrului și al afirmării identității românești. Transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate și celor apropiați. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a scris Maia Sandu.

Președintele României, Nicușor Dan, a elogiat personalitatea lui Ilie Ilașcu, evocând sacrificiul și verticalitatea acestuia.

„Ne luăm astăzi rămas-bun de la un patriot care a crezut și a acționat fără nicio ezitare pentru un vis de unire și libertate. Ilie Ilașcu, un exemplu de verticalitate și curaj, ne amintește că lupta pentru identitate națională și demnitate merită prețul, oricât de mare ar fi acesta. Când ne referim la eroi, adesea ne gândim la cei care s-au sacrificat în trecut pentru păstrarea libertății. Ilie Ilașcu a fost însă un erou contemporan cu noi, un simbol al rezistenței românești în regiunea separatistă transnistreană care, confruntat cu teribile amenințări și ani lungi de detenție politică, a rămas neclintit și nu s-a temut să riște totul pentru idealul său. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să păstreze vie amintirea lui Ilie Ilaşcu în inimile tuturor!”, a scris președintele Nicușor Dan.

Fostul deținut politic Ilie Ilașcu, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova și senator în Parlamentul României, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani.