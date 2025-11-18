Ilie Ilașcu, un simbol al luptei Basarabiei pentru recuperarea identității românești

Anii 1991-1992 declanșau în Moldova de peste Prut, tragedia instituită ca o bombă cu ceas de către Stalin. Moldova sovietică fusese deposedată de Bucovina de Nord, Herța și Basarabia de Sud, dar primise o porțiune de peste Nistru, numită Transnistria cu un centru de putere la Tiraspol și Tighina-Bender. În acele momente grele, s-a făcut cunoscut un nume, care peste ani va deveni sinonim cu ideea de unitate și de recuperare de către Barasabia a identității românești, Ilie Ilașcu.

Ilie Ilașcu s-a născut la Taxobeni, Fălești, lângă Prut, la 30 iulie 1952. A absolvit Universitatea Agrară, secția Economie. A fost membru fondator al Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia (1988-1992). precum și Președintele Frontului Popular din Moldova - Filiala Tiraspol (1989-1992).

Anul 1992 marca izbucnirea primei crize a unei enclave rusofone după colapsul în decembrie 1991 al URSS. Independentă din august 1991, Moldova de peste Prut, devenită Republica Moldova s-a confruntat cu lupta pentru „autodeterminare” a „națiunii transinstrene”.

De fapt, acolo, se retrăsese Armata a XIV-a unională sovietică și tot acolo, până în 1994, vor veni trupele sovietice cantonate în Ungaria și parțial în RDG.

Voluntarii moldoveni între care și cei din Grupul Ilașcu au luptat pentru integritatea Moldovei, adică păstrarea Transnistriei în granițele Moldovei de peste Prut. Primul dintre membrii viitorului Grup Ilașcu, arestat a fost Valeriu Garbuz, despre care se consiseră că ar fi fost infiltrat în acest grup (fiind la bază ofițer de Miliție în Transnistria). Ulterior, au fost arestați Ilie Ilașcu, Andrei Ivanțoc, Alexandru Leșco și Tudor Petrov Pop. Valeriu Garbuz a recunoscut acuzațiile Procuraturii din Transnistria și a fost eliberat în anul 1994.

La 9 decembrie 1993, procuratura neo-sovietică a Transnistriei, întrunită în Casa Sindicatelor din Tiraspol, îi ține pe membrii grupului într-o cușcă. Sentința este necruțătoare. Ilie Ilașcu, patriotul român primește condamnare la moarte, ceilalți membri ai grupului său, pedepse între 2 și 15 ani de închisoare. Evident, începe o presiune internațională la adresa autorităților autoproclamate.

În România, Opoziția anti-Iliescu speculează momentul, Asociația Pro Basarabia și Bucovina începe pichetările, lui Ilașcu, fiicelor sale, soției sale Nina li se iau interviuri peste interviuri de către presa de Opoziție din România și de către televiziunile private.

Viitorul președinte al României în perioada 1996-2000, Emil Constantinescu, liderii PNȚ, foști deținuți politici se plimbă într-o cușcă remorcată de un tractor prin Piața Victoriei, susținând că sunt solidari cu Ilie Ilașcu.

Liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor, senator în mai multe legislaturi îi oferă un mandat de parlamentar la alegerile din 1996 și Ilie Ilașcu este ales. Nina Ilașcu vine la Cotroceni, la Emil Constantinescu, dar președintele din Piața Universității are memoria scurtă. Uită de cușcă și de propaganda găunoasă de când era în Opoziție.

În 1997, România lui „nea Milică” încheie un tratat rușinos cu Ucraina și azi în vigoare. Așadar, doamna Ilașcu și fiicele eroului român puteau să aștepte că doar i se comutase pedeapsa, nu mai era în pericol să fie executat. La 4 decembrie 2000, românul de peste Prut Ilie Ilașcu primea calitatea de cetățean român.

În data de 5 mai 2001, sub președinția lui Ion Iliescu în România, după nouă ani de detenție și chiar de detenție în izolare la Tiraspol, patriotul Ilie Ilașcu a fost eliberat. Un membru al Grupului, Valeriu Garbuz, eliberat în 1994, a preferat emigrarea voluntară în Rusia, restul au rămas cu tragica experiență a temniței pentru patriotismul lor de la începutul anilor 90, executând pedepsele primite până la termen. În 2007, a fost eliberat ultimul prizonier politic din Grupul Ilașcu, Tudor Petrov Popa.

Ilie Ilașcu a mai fost ales o dată tot senator ca și în legislatura 2000-2004, pentru o altă legislatură, în 2004-2008. A fost decorat cu Ordinul Național „Steaua României”, în 2001. În 1993, Sighișoara l-a declarat „Cetățean de Onoare” al orașului.

Din 2017, Ilie Ilașcu a fost Cetățean de Onoare al Capitalei României, Municipiul București. De asemenea a primit și titlul de „Cetățean de Onoare” al Capitalei Republicii Moldova, Chișinău. Pe lângă aceste recunoașteri, se consideră că alte 37 de localități și județe din România l-au onorat cu titlul de „Cetățean de Onoare”.

Patriotul român Ilie Ilașcu s-a stins pe 17 noiembrie 2025, la București. Trupul său neînsuflețit este depus la Capela Bisericii Sfânta Sofia din Calea Floreasca nr. 216, incepând de marţi, 18 noiembrie 2025, orele 14.00, până joi, 20 noiembrie 2025.