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Zi cu probleme pentru inteligența artificială. ChatGPT, Claude și Grok au picat simultan

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Zi cu probleme pentru inteligența artificială. ChatGPT, Claude și Grok au picat simultanChatGPT, Claude și Grok. Sursă foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Utilizatorii ChatGPT, Claude și Grok au întâmpinat joi, 3 septembrie, probleme de funcționare într-un interval apropiat de timp. ChatGPT a afișat mesaje de eroare și a avut dificultăți la autentificare, încărcarea fișierelor, modul vocal, căutare, Deep Research și generarea de imagini, în timp ce Claude și Grok au fost afectate de propriile incidente tehnice. Cele trei companii nu au anunțat că problemele ar avea o cauză comună, potrivit The Verge.

Probleme la mai multe funcții ChatGPT

În cazul ChatGPT, dificultățile au început în jurul orei 11:00, când utilizatorii au început să primească mesaje de eroare în timpul folosirii chatbotului. Pagina de status a OpenAI a indicat existența unor „elevated errors” pentru ChatGPT și Codex.

Incidentul nu a afectat doar conversațiile cu chatbotul. Au fost raportate dificultăți la autentificare, încărcarea fișierelor, utilizarea modului vocal, funcția de căutare, Deep Research și generarea de imagini.

OpenAI a anunțat că a aplicat o măsură pentru reducerea efectelor incidentului și că urmărește revenirea serviciilor. La momentul publicării informațiilor, unele dintre instrumentele AI continuau însă să funcționeze cu performanțe reduse.

Problemele au apărut în aceeași zi în care OpenAI a început să ofere indicii privind lansarea Astra, un nou model AI al companiei.

ChatGPT

ChatGPT. Sursă foto: Unsplash

Claude, afectat de o problemă de infrastructură

Într-un interval apropiat au fost raportate dificultăți și în cazul serviciilor Anthropic.

Chatbotul Claude, Claude Code și Claude API au fost afectate de o întrerupere parțială.

CJ Avilla, membru al echipei tehnice Anthropic, a explicat că incidentul a fost provocat de o „infrastructure issue”.

Compania a anunțat ulterior că problema fusese rezolvată în jurul orei 12:15.

Grok a fost indisponibil pe mobil și web

Grok a avut la rândul său probleme de funcționare, începând din jurul orei 9:30.

Serviciul a fost afectat pe Android, iOS și în versiunea web.

Utilizatorii care încercau să trimită solicitări chatbotului prin X primeau mesajul: „This model is overloaded right now. Please try again shortly or pick a different model”.

xAI a anunțat ulterior rezolvarea incidentului.

Nu există indicii că incidentele ar avea aceeași cauză

Faptul că cele trei servicii AI au avut probleme în aceeași zi și într-un interval relativ apropiat nu înseamnă că incidentele sunt legate între ele.

Anthropic a indicat o problemă de infrastructură, în timp ce OpenAI și xAI nu au oferit atunci o explicație care să facă legătura între propriile incidente și problemele celorlalte platforme.

Până joi seara, incidentele raportate la Claude și Grok fuseseră rezolvate, în timp ce OpenAI continua să monitorizeze revenirea completă a serviciilor.

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