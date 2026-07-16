Zelenski îl propune premier pe Serhii Koreţki, șeful Naftogaz

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a înaintat către Parlament propunerea de numire a lui Serhii Koreţki, actualul şef al companiei Naftogaz, în funcţia de prim-ministru, a anunţat miercuri seara Ruslan Stefanciuk, preşedintele Radei Supreme.

„Rada Supremă a Ucrainei a primit propunerea preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, privind numirea lui Serhii Koreţki în funcţia de prim-ministru al Ucrainei. Parlamentul o va examina în curând, în conformitate cu procedura stabilită”, a scris Ruslan Stefanciuk pe Facebook.

Această propunere de nou premier vine la scurt timp după ce Rada Supremă a aprobat, marţi, demisia Iuliei Svîrîdenko din funcţia de prim-ministru, demisie care a dus la căderea întregului guvern.

Potrivit Ukrainska Pravda, Parlamentul din Ucraina intenţionează să acorde votul de învestitură pentru noul Cabinet de miniştri chiar joi, 16 iulie.

Președintele Volodimir Zelenski declarase anterior că, în urma consultărilor efectuate, îl consideră pe actualul şef al „Naftogaz”, Serhii Koreţki, ca fiind persoana cea mai pregătită pentru funcţia de prim-ministru al Ucrainei.

În ciuda schimbării iminente a guvernului, Volodimir Zelenski l-a demis miercuri pe ministrul apărării, Mihailo Fedorov, numit în funcţie cu doar câteva luni în urmă.

Potrivit presei ucrainene, preşedintele nu a mai putut tolera conflictul constant dintre Fedorov şi comandantul-şef al armatei, generalul Oleksandr Sîrski.

Numirea lui Serhii Koreţki, un tehnocrat cu experienţă în sectorul energetic, este văzută de analişti ca o încercare a lui Zelenski de a aduce un manager experimentat în fruntea executivului, în contextul războiului cu Rusia şi al provocărilor economice majore cu care se confruntă Ucraina.

Serhii Korețki, în vârstă de 48 de ani, este originar din orașul Luțk, situat în vestul Ucrainei. Antreprenor de succes și manager cu experiență vastă, el a ocupat funcții de conducere în mai multe companii importante înainte de a prelua roluri cheie în sectorul energetic de stat.

Korețki a fost numit pentru prima dată la conducerea unei companii de stat ucrainene în noiembrie 2022, la doar câteva luni după începerea agresiunii ruse la scară largă împotriva Ucrainei. El a preluat mai întâi conducerea Ukrnafta, iar ulterior a fost numit șef al gigantului energetic Naftogaz.

Sub mandatul său, în ciuda condițiilor extrem de dificile generate de război, Ukrnafta a reușit performanțe notabile. Pentru prima dată în istoria sa, compania și-a elaborat planul financiar în conformitate cu cerințele Legii Ucrainei, a încheiat anul 2023 cu profit și și-a achitat integral toate datoriile fiscale.

Experiența sa managerială, capacitatea de a obține rezultate în condiții de criză și cunoștințele profunde din domeniul energetic l-au transformat pe Serhii Korețki într-una dintre figurile cele mai respectate din administrația de stat ucraineană, fiind considerat de Volodimir Zelenski drept cea mai potrivită persoană pentru funcția de prim-ministru.