Zelenski cere un armistițiu necondiționat. Miza negocierilor internaționale

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reafirmat, duminică, într-o întâlnire desfășurată la Roma cu vicepreședintele american J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio, că obiectivul său principal rămâne obținerea unui armistițiu complet, necondiționat și cât mai rapid în conflictul cu Rusia.

Întâlnirea a avut loc în marja ceremoniei de inaugurare a pontificatului Papei Leon al XIV-lea. Zelenski a fost însoțit de ministrul de externe Andrii Sîbiga și de șeful Administrației Prezidențiale, Andrii Iermak.

„Am reiterat disponibilitatea Ucrainei pentru o diplomație autentică”, a spus liderul ucrainean, subliniind totodată importanța unui acord de pace durabil.

Good meeting with @VP J. D. Vance and Secretary of State @SecRubio in Rome.

During our talks we discussed negotiations in Istanbul to where the Russians sent a low level delegation of non-decision-makers. I reaffirmed that Ukraine is ready to be engaged in real diplomacy and… pic.twitter.com/ko2cKKYvCZ

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 18, 2025