Zelenski a anunțat că racheta fabricată în Coreea de Nord avea componente americane

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit, vineri, că racheta balistică, fabricată în Coreea de Nord, care a ucis 12 persoane într-un atac asupra Kievului în noaptea de miercuri spre joi, conținea componente americane, conform AFP.

Zelenski a solicitat, într-un comunicat postat pe Telegram, intensificarea presiunilor asupra Rusiei și Coreei de Nord.

„Ancheta cu privire la toate detaliile despre rachetă este în curs de desfășurare. Cu toate acestea, este deja clar că a fost o rachetă balistică din Coreea de Nord. Lipsa unei presiuni suficiente asupra Rusiei le permite să importe astfel de rachete și alte arme - și să le folosească aici, în Europa. Lipsa unei presiuni suficiente asupra Coreei de Nord și a complicilor săi permite, în special, producerea de astfel de rachete balistice”, a spus acesta.

Președintele ucrainean a anunțat că racheta balistică, fabricată în Coreea de Nord, conținea componente de fabricaţie americană.

„Racheta care a ucis civili la Kiev conţinea cel puţin 116 componente provenind din alte ţări, dintre care majoritatea, din nefericire, au fost fabricate de către întreprinderi americane”, a transmis şeful statului ucrainean

