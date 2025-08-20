International Zeci de autorizații de securitate, retrase în SUA







Directorul Serviciului Național de Informații al SUA, Tulsi Gabbard, a anunțat marți că a retras autorizațiile de securitate pentru 37 de profesioniști din domeniul informațiilor, atât actuali, cât și foști. Aceștia ar fi „abuzat de încrederea publică prin politizarea și manipularea informațiilor și divulgarea neautorizată a informațiilor clasificate”, se arată în postarea sa de pe X.

Tulsi Gabbard a transmis pe X că decizia a fost luată la indicația președintelui american Donald Trump.

„A primi o autorizație de securitate este un privilegiu, nu un drept. Cei din comunitatea de informații care își încalcă jurământul față de Constituție și pun propriile interese înaintea intereselor poporului american au încălcat încrederea sacră pe care au promis să o respecte”, a mai scris aceasta, în postarea de pe X.

De asemenea, Gabbard a spus de mai multe ori că serviciile de informații americane sunt folosite în scopuri politice. Luna trecută, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat formarea unui grup de intervenție pentru a analiza aceste afirmații.

Liderul american a invocat recentele declarații făcute de Gabbard, care a avertizat că va raporta Departamentului de Justiție mai mulți oficiali din administrația fostului președinte Barack Obama. Ea a cerut ca aceștia să fie urmăriți penal în legătură cu o evaluare a serviciilor secrete privind interferența Rusiei în alegerile americane din 2016.

Trump l-a acuzat pe Barack Obama că a fi orchestrat o campanie menită să îl lege în mod fals de Rusia și să îi submineze candidatura la alegerile prezidențiale din 2016. Reprezentanții lui Obama au respins acuzațiile.

Tulsi Gabbard a arătat că, în 2016, mai mulți oficiali de rang înalt din administrația Obama au pus la cale o „conspirație pentru trădare” cu scopul de a-l submina pe Trump. Democrații nu au adus nicio dovadă, deocamdată, pentru a respinge acuzațiile.

Este vorba despre o evaluare a comunității de informații din SUA, publicată în ianuarie 2017, care susținea că Rusia a încercat să influențeze alegerile prin campanii de dezinformare pe rețelele sociale, atacuri cibernetice și ferme de boți.

Raportul susținea, atunci, că aceste acțiuni au vizat afectarea campaniei democratei Hillary Clinton și sprijinirea lui Trump. Dar aceste acuzații nu au fost niciodată dovedite, iar acum apar tot mai multe dovezi cu privire la complotul organizat de Obama