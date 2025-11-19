Social

Zăpadă de iarnă pe Platoul Bucegi. Avertisment pentru turiști de la Salvamont

Sursă foto: Facebook
Salvamontiştii din Prahova avertizează că în zona montană, începând cu altitudinea de 1.200 m, s-a depus un strat nou de zăpadă. Pe Platoul Bucegi, acesta măsoară aproximativ 15 cm peste cel deja existent. Turiștii sunt sfătuiți să urce echipați corespunzător și să respecte măsurile de siguranță pentru a evita incidentele.

Salvamontiștii din Prahova avertizează asupra stradului de 15 cm de pe Platoul Bucegi

Salvamont Prahova a transmis, miercuri, că în zona montană, începând cu altitudinea de 1.200 m, s-a depus un strat nou de zăpadă. Pe Platoul Bucegi, acesta măsoară aproximativ 15 cm peste cel deja existent.

”Strat nou de zăpadă depus în zona montană, începând cu altitudinea de 1200 m. Pe Platoul Bucegi, acesta este de aprox. 15 cm, peste cel deja existent”  au transmis salvamontiștii de la Salvamont Prahova.

Salvamontiştii avertizează că traseele turistice montane de altitudine rămân în continuare închise. Turiştii sunt sfătuiţi să respecte restricţiile și să fie echipaţi corespunzător dacă urcă în zonă.

Sfaturile salvamontiștilor pentru turiștii care vor să urce pe traseu

Salvamontiştii avertizează că traseele turistice montane de altitudine rămân în continuare închise. Accesul pe acestea nu este permis până la noi informări.

Operațiuni de curățare a carosabillului pe DN 67C

Sursa foto: Captură de ecran Facebook

Turiştii care urcă cu mijloacele de transport pe cablu de pe Valea Prahovei sunt sfătuiţi să fie echipaţi de iarnă. Aceștia trebuie să se informeze în prealabil despre programul de funcţionare și starea vremii.

Drumurile au fost acoperite de zăpadă

Pe DN 67C – Transalpina, Secţia Drumuri Naţionale Târgu Jiu intervine miercuri dimineaţă cu utilaje dotate cu lamă şi material antiderapant pentru curăţarea carosabilului. Autorităţile recomandă şoferilor prudenţă sporită şi echiparea adecvată a vehiculelor pentru circulaţia în condiţii de iarnă.

Meteorologii anunţă vreme rece şi precipitaţii mixte, cu ninsori în Transilvania, Moldova şi la munte. ANM a emis o informare meteo pentru 18–19 noiembrie, valabilă pentru intensificări ale vântului şi rafale de 40–60 km/h, cu valori mai ridicate în regiunile sudice.

