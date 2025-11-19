Zăpadă de iarnă pe Platoul Bucegi. Avertisment pentru turiști de la Salvamont

Salvamontiştii din Prahova avertizează că în zona montană, începând cu altitudinea de 1.200 m, s-a depus un strat nou de zăpadă. Pe Platoul Bucegi, acesta măsoară aproximativ 15 cm peste cel deja existent. Turiștii sunt sfătuiți să urce echipați corespunzător și să respecte măsurile de siguranță pentru a evita incidentele.

Salvamontiştii avertizează că traseele turistice montane de altitudine rămân în continuare închise. Turiştii sunt sfătuiţi să respecte restricţiile și să fie echipaţi corespunzător dacă urcă în zonă.

Turiştii care urcă cu mijloacele de transport pe cablu de pe Valea Prahovei sunt sfătuiţi să fie echipaţi de iarnă. Aceștia trebuie să se informeze în prealabil despre programul de funcţionare și starea vremii.

Pe DN 67C – Transalpina, Secţia Drumuri Naţionale Târgu Jiu intervine miercuri dimineaţă cu utilaje dotate cu lamă şi material antiderapant pentru curăţarea carosabilului. Autorităţile recomandă şoferilor prudenţă sporită şi echiparea adecvată a vehiculelor pentru circulaţia în condiţii de iarnă.

Meteorologii anunţă vreme rece şi precipitaţii mixte, cu ninsori în Transilvania, Moldova şi la munte. ANM a emis o informare meteo pentru 18–19 noiembrie, valabilă pentru intensificări ale vântului şi rafale de 40–60 km/h, cu valori mai ridicate în regiunile sudice.