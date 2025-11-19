Social

Prima dimineață de iarnă, cu drumuri acoperite de zăpadă, ninsoare și temperaturi scăzute

Prima dimineață de iarnă, cu drumuri acoperite de zăpadă, ninsoare și temperaturi scăzuteSursa foto: Captură de ecran Facebook
Din cuprinsul articolului

Drumarii intervin miercuri dimineaţă pe mai multe trasee montane, unde se înregistrează ninsori la altitudini mari şi temperaturi scăzute, potrivit unei anunț făcut de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova.

Intervenţii pe DN 67C în condiţii de iarnă

Pe DN 67C, în zona montană, Secţia Drumuri Naţionale Târgu Jiu intervine miercuri dimineaţă cu utilaje dotate cu lamă şi material antiderapant pentru îndepărtarea efectelor fenomenelor meteo, potrivit Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova.

Echipele sunt prezente pe traseu pentru a curăța carosabilul pentru traficul în condiții de siguranță. Autorităţile recomandă şoferilor prudenţă sporită şi echiparea adecvată a vehiculelor pentru circulaţia în condiţii de iarnă.

Avertizări pentru şoferi şi intervenţii pe Transalpina

CNAIR anunţă că pe DN 67C – Transalpina, în zona montană, se desfăşoară miercuri dimineaţă acţiuni de deszăpezire, echipele Secţiei de Drumuri Naţionale Târgu Jiu intervenind cu utilaje dotate cu lamă şi material antiderapant pentru a combate efectele ninsorilor şi temperaturilor scăzute.

Operațiuni de curățare a carosabillului pe DN 67C

Autorităţile le recomandă şoferilor să nu se deplaseze în zonele afectate de ninsoare dacă autovehiculele nu sunt echipate corespunzător pentru iarnă, drumarii recomandând evitarea oricăror deplasări fără dotările adecvate. „”Nu vă deplasaţi în zonele afectate de ninsoare cu autovehiculele neechipate corespunzător!”, este recomandarea drumarilor.

Temperaturi mixte și precipitații mixte în următoarele zile

Meteorologii anunţă pentru perioada următoare vreme rece şi precipitaţii mixte, cu ninsori în Transilvania şi Moldova, unde stratul de zăpadă este estimat la 2–6 centimetri, izolat 10–12 centimetri, iar la munte la aproximativ 15 centimetri. Cerul va fi temporar acoperit în vest şi nord-vest, predominant noros în restul ţării, cu ploi în Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi pe arii extinse în Moldova şi Transilvania.

La altitudini sunt șanse de lapoviţă şi ninsoare, iar precipitaţii mixte pot apărea la începutul intervalului în estul Transilvaniei şi în Moldova, cu cantităţi de apă de 10–15 l/mp în sud. ANM a emis o informare meteo valabilă din 18 noiembrie, ora 10, până pe 19 noiembrie, ora 14, privind intensificări ale vântului în estul, sud-estul şi centrul ţării, cu rafale de 40–60 km/h şi valori mai ridicate pe timpul nopţii în regiunile sudice.

