Naomi Osaka a obținut o victorie importantă la Wimbledon, după ce a trecut de Aryna Sabalenka, liderul mondial. Japoneza s-a impus într-un duel al jucătoarelor de top și și-a asigurat calificarea în sferturile de finală ale turneului.

Meciul dintre Naomi Osaka și Aryna Sabalenka a adus față în față două dintre cele mai puternice jucătoare ale competiției. Osaka a reușit să controleze momentele importante ale partidei și a câștigat cu scorul de 6-2, 7-6 (2).

Succesul este unul important pentru sportiva japoneză, mai ales după ce Sabalenka câștigase precedentele trei întâlniri directe disputate în acest sezon.

Printre aceste victorii se număra și meciul de la Roland Garros, unde Sabalenka o eliminase pe Osaka în aceeași fază a competiției.

De această dată, Aryna Sabalenka nu a reușit să găsească soluții în fața ritmului impus de adversara sa. Osaka a dominat schimburile de mingi prin lovituri rapide și precise de pe linia de fund.

Condițiile de joc au influențat și ele partida. Temperatura pe terenul central a ajuns la 28 de grade Celsius, iar mingile au circulat mai rapid într-una dintre cele mai călduroase zile ale turneului.

Pentru Naomi Osaka, victoria împotriva Arynei Sabalenka reprezintă primul succes în fața unei jucătoare aflate pe locul 1 mondial după cel obținut împotriva lui Ash Barty, la Beijing, în 2019.

Osaka, fost lider mondial, a trecut prin mai multe perioade de pauză în ultimii ani. Sportiva s-a retras temporar din circuit în 2021 pentru a se concentra asupra sănătății mintale, iar ulterior a lipsit întreg sezonul 2023 după ce a devenit mamă.

Pentru Aryna Sabalenka, eliminarea reprezintă o dezamăgire majoră, având în vedere forma arătată în ultimele luni și statutul de favorită la câștigarea turneului. Aceasta era considerată una dintre principalele candidate la trofeu, însă parcursul ei s-a oprit înaintea fazelor finale.