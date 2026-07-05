Sport

Duel de foc la Wimbledon. Osaka a eliminat-o de Sabalenka și s-a calificat în sferturile de finală

Comentează știrea
Duel de foc la Wimbledon. Osaka a eliminat-o de Sabalenka și s-a calificat în sferturile de finalăOsaka si Sabalenka. Sursa foto; Captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Naomi Osaka a obținut o victorie importantă la Wimbledon, după ce a trecut de Aryna Sabalenka, liderul mondial. Japoneza s-a impus într-un duel al jucătoarelor de top și și-a asigurat calificarea în sferturile de finală ale turneului.

Naomi Osaka a câștigat duelul cu Aryna Sabalenka în două seturi

Meciul dintre Naomi Osaka și Aryna Sabalenka a adus față în față două dintre cele mai puternice jucătoare ale competiției. Osaka a reușit să controleze momentele importante ale partidei și a câștigat cu scorul de 6-2, 7-6 (2).

Succesul este unul important pentru sportiva japoneză, mai ales după ce Sabalenka câștigase precedentele trei întâlniri directe disputate în acest sezon.

Printre aceste victorii se număra și meciul de la Roland Garros, unde Sabalenka o eliminase pe Osaka în aceeași fază a competiției.

Aryna Sabalenka

SSursă foto: X.com

Loviturile puternice ale japonezei au făcut diferența

De această dată, Aryna Sabalenka nu a reușit să găsească soluții în fața ritmului impus de adversara sa. Osaka a dominat schimburile de mingi prin lovituri rapide și precise de pe linia de fund.

Condițiile de joc au influențat și ele partida. Temperatura pe terenul central a ajuns la 28 de grade Celsius, iar mingile au circulat mai rapid într-una dintre cele mai călduroase zile ale turneului.

Prima victorie împotriva unui lider mondial după mai mulți ani

Pentru Naomi Osaka, victoria împotriva Arynei Sabalenka reprezintă primul succes în fața unei jucătoare aflate pe locul 1 mondial după cel obținut împotriva lui Ash Barty, la Beijing, în 2019.

Osaka, fost lider mondial, a trecut prin mai multe perioade de pauză în ultimii ani. Sportiva s-a retras temporar din circuit în 2021 pentru a se concentra asupra sănătății mintale, iar ulterior a lipsit întreg sezonul 2023 după ce a devenit mamă.

Pentru Aryna Sabalenka, eliminarea reprezintă o dezamăgire majoră, având în vedere forma arătată în ultimele luni și statutul de favorită la câștigarea turneului. Aceasta era considerată una dintre principalele candidate la trofeu, însă parcursul ei s-a oprit înaintea fazelor finale.

Stiri calde

23:53 - Scrisoarea din luna de miere a Prințesei Diana dezvăluie o tânără naivă în lumea adulților din familia regală
23:38 - Polițiștii ies la pensie după reguli noi. Ce schimbări se aplică și cine poate pleca mai devreme din sistem
23:27 - Băsescu: Summitul NATO de la Ankara va defini viitorul Alianței și rolul Statelor Unite în Europa
23:17 - Duel de foc la Wimbledon. Osaka a eliminat-o de Sabalenka și s-a calificat în sferturile de finală
23:09 - Scandal politic în Polonia pe tema rachetelor Patriot livrate în Ucraina
23:01 - Victor Ponta consideră că PSD-AUR este soluția pentru stabilitate. Ce spune despre riscul revenirii la FMI
22:49 - Capitala aleasă de cei care fug de Putin. Peste 60.000 de ruși și-au construit o nouă viață departe de Moscova
22:39 - Sancţiunea lui Folarin Balogun, suspendată de FIFA. Atacantul american va juca în optimi contra Belgiei

HAI România!

Omul care a scindat Partidul Republican!

Omul care a scindat Partidul Republican!

Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Proiecte speciale