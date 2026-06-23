Enciclopedia online Wikipedia a decis să adopte o poziție drastică în ceea ce privește extinderea tehnologiilor de ultimă generație în spațiul său editorial. Co-fondatorul platformei, Jimmy Wales, a anunțat oficial că site-ul se va opune utilizării directe a inteligenței artificiale în procesul de redactare și modificare a materialelor informative, anunță AFP.

Motivul principal din spatele acestei hotărâri radicale este lipsa de siguranță și acuratețe pe care instrumentele actuale de automatizare o demonstrează în gestionarea fluxurilor de date.

Într-o declarație oferită recent în cadrul unui eveniment de profil desfășurat la Londra, Wales a evidențiat vulnerabilitățile majore care împiedică integrarea acestei tehnologii în structura unei surse globale de documentare.

Standardele stricte de verificare a informațiilor reprezintă pilonul central pe care s-a construit notorietatea proiectului. Din acest motiv, implicarea directă a algoritmilor în generarea de conținut text este considerată în prezent un risc major pentru credibilitatea platformei.

„Nu vom permite ca AI să editeze în mod direct (articolele noastre), pentru că nu putem să avem cu adevărat suficientă încredere în ea”, a explicat Jimmy Wales.

Dincolo de perspectivele pe termen lung, realitatea imediată arată că sistemele generative suferă încă de disfuncționalități structurale severe, care pot propaga dezinformarea la nivel global. Fondatorul a subliniat că actualul stadiu de dezvoltare nu oferă garanții pentru o enciclopedie bazată pe fapte istorice și științifice.

„Deşi este greu de ştiut cum va arăta AI peste 25 de ani”, problema halucinaţiilor pe termen scurt ale AI rămâne încă extrem de gravă pentru Wikipedia”.

Deși editarea directă a textelor rămâne o atribuție exclusivă a comunității de voluntari umani, managementul proiectului nu respinge în totalitate asistența tehnologică. Există scenarii specifice în care automatizarea ar putea aduce un plus de valoare, în special în monitorizarea zonelor informaționale care nu se bucură de o atenție sporită din partea publicului larg.

Platforma nu exclude, în schimb, să recurgă la agenţi AI pentru a asigura urmărirea anumitor subiecte de nişă, de exemplu „decesul unui profesor de biologie de 97 de ani care a dispărut din mass-media” şi care era susceptibil să nu fie remarcat de către editori.

În mod paradoxal, în timp ce enciclopedia încearcă să țină la distanță softurile de generare automată de la butoanele de editare, marile companii de tehnologie depind direct de baza de date creată de oameni pentru a-și antrena propriile modele lingvistice.

Apariția instrumentelor capabile să ofere răspunsuri directe utilizatorilor a influențat comportamentul internauților. Statisticile recente indică o transformare vizibilă a modului în care platforma primește vizitatori, remarcându-se o schimbare de dinamică între utilizatorii umani și sistemele automatizate.

În pofida unei scăderi cu 8% a traficului uman, legată de concurenţa AI-urilor, am constatat o creştere a traficului general din cauza creşterii puternice a vizitelor roboţilor AI, a subliniat cofondatorul platformei, creată în 2001 împreună cu Larry Sanger şi care figurează printre cele mai vizitate 10 site-uri din lume.

Totuși, această modificare a indicatorilor de audiență nu pune în pericol stabilitatea proiectului. Spre deosebire de publicațiile comerciale, structura financiară a enciclopediei globale nu este legată direct de afișările de pagină sau de publicitate.

Acea scădere a accesării este „semnificativă, dar nu dezastruoasă”, a spus Jimmy Wales, care prezidează consiliul de administraţie al Fundaţiei Wikimedia, reamintind că modelul economic al enciclopediei online se bazează pe donaţii, nu pe numărul de accesări.

Creșterea masivă a volumului de interogări venite din partea sistemelor automatizate a generat costuri operaționale suplimentare legate de infrastructura tehnică. Pentru a proteja resursele hardware, au fost demarate negocieri stricte cu dezvoltatorii de tehnologie.

Wikipedia a semnat, de asemenea, acorduri cu mai mulţi giganţi din domeniul tehnologiei. Deşi conţinutul enciclopediei rămâne accesibil gratuit, platforma le cere companiilor AI care o bombardează cu milioane de cereri să compenseze partea care li se cuvine din utilizarea serverelor sale pentru a răspunde acestui flux nou de accesări.

Deși detaliile financiare specifice contractelor comerciale nu au fost dezvăluite publicului, reprezentanții fundației se declară mulțumiți de modul în care decurg negocierile actuale și avertizează că entitățile care refuză colaborarea corectă vor suporta consecințe administrative.

Cofondatorul Wikipedia nu a precizat suma exactă a acelor acorduri, însă s-a declarat mai degrabă satisfăcut de progresele înregistrate în acest domeniu. „Am avut mult succes cu un număr important dintre marii actori din domeniu şi acum începem să îi blocăm pe cei care nu se comportă corect”.