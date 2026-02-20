WhatsApp adaugă o funcție care schimbă modul de gestionare a chat-urilor de grup

WhatsApp a lansat o nouă funcție menită să îmbunătățească experiența conversațiilor colective. Aplicația introduce „Istoricul mesajelor de grup”, un instrument care le va permite utilizatorilor să acceseze mai ușor discuțiile anterioare dintr-un grup, fără a pierde informații importante, informează blog.whatsapp.com.

WhatsApp a anunțat, printr-o postare publicată pe blogul oficial,lansarea funcției „Istoricul mesajelor de grup”, o opțiune menită să faciliteze integrarea noilor membri în conversațiile deja existente. Noua caracteristică le permite utilizatorilor care se alătură unui grup să consulte mesajele trimise anterior, pentru a înțelege mai rapid contextul discuțiilor.

„Această funcție, solicitată de mulți utilizatori, reprezintă încă un exemplu că WhatsApp este lider în comunicarea din grupuri, de pe orice dispozitiv. Istoricul mesajelor din grup rămâne criptat integral, la fel ca toate celelalte mesaje personale, oferind o modalitate mai rapidă și mai privată de menținere a fluenței conversațiilor, fără a mai fi necesare capturi de ecran sau redirecționări de mesaje”, se arată în comunicat

Compania mai precizează că implementarea funcției a început deja, însă lansarea se va face etapizat, astfel încât utilizatorii din diferite regiuni să primească actualizarea treptat. Potrivit reprezentanților platformei, „Istoricul mesajelor de grup” vine ca răspuns la nevoia de continuitate în conversațiile de grup, în special în cele cu activitate intensă.

Compania precizează că, în momentul în care un utilizator este adăugat într-o conversație de grup, există posibilitatea de a-i transmite rapid cele mai recente mesaje – între 25 și cel mult 100. Măsura are rolul de a facilita integrarea noilor membri, care pot parcurge doar informațiile esențiale și actuale, în timp ce restul participanților pot identifica ușor conținutul redistribuit.

„Când adaugi pe cineva într-o conversație de grup, vezi opțiunea de a-i trimite mesajele recente, de la 25 până la maximum 100. Astfel, membrii noi se integrează rapid, trebuind să citească doar contextul cel mai relevant și mai recent, iar grupul poate vedea ușor mesajele care s-au distribuit”, mai precizează WhatsApp.

Funcția de trimitere a istoricului rămâne opțională. Administratorii grupurilor au libertatea de a o dezactiva, însă păstrează permanent posibilitatea de a distribui mesajele anterioare atunci când consideră necesar.

Pentru a asigura un plus de claritate, fiecare transmitere a istoricului este însoțită de o notificare vizibilă în conversație, care include marcaje temporale și detalii despre expeditor. În plus, mesajele din istoric sunt evidențiate distinct față de cele obișnuite, pentru a evita orice confuzie.

„Pentru transparență, când se trimite un istoric al mesajelor, apare o notificare în conversația de grup, cu marcaje de timp clare și informații despre expeditor, iar istoricul mesajelor este distinct vizual de mesajele obișnuite”, a punctat compania.

Implementarea funcției de istoric al mesajelor de grup are loc etapizat, compania subliniind că noile opțiuni respectă standardele de confidențialitate și experiența privată asociate conversațiilor de grup pe WhatsApp.