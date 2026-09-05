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Vremea la extreme. ANM a emis Coduri galbene de vijelii

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Vremea la extreme. ANM a emis Coduri galbene de vijeliiVremea vânt. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă două atenționări Cod galben de vânt puternic și vijelii, valabile în mai multe regiuni ale țării. Prima avertizare este în vigoare sâmbătă, între orele 12.00 și 21.00, iar cea de-a doua vizează ziua de duminică, când rafalele pot depăși 80-90 km/h în zonele montane.

Cod galben de vijelii sâmbătă în mai multe regiuni

Atenționarea emisă de ANM pentru sâmbătă este valabilă în intervalul 12.00-21.00.

Sunt vizate Banatul, cea mai mare parte a Crișanei, vestul Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei, Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali.

Potrivit meteorologilor, în Banat, cea mai mare parte a Crișanei, vestul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei vor fi intensificări ale vântului și vijelii.

Vitezele vântului vor ajunge la 50-70 km/h.

În zona înaltă a Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, rafalele vor fi mai puternice și vor ajunge, în general, la 70-90 km/h.

O nouă atenționare intră în vigoare duminică

ANM a emis sâmbătă și un al doilea Cod galben de intensificări ale vântului, valabil pentru ziua de duminică.

Avertizarea va fi în vigoare între orele 9.00 și 21.00 și va afecta sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei, Carpații Orientali și Carpații Meridionali.

Conform prognozei de specialitate, în sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei și nordul Moldovei, vântul va avea viteze de 50-70 km/h.

În zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali, rafalele vor depăși temporar 80-90 km/h.

Harta vijelii

Harta vijelii. Sursă foto: meteoromania.ro

Vânt puternic și în restul țării

Intensificări ale vântului sunt prognozate duminică și în restul teritoriului.

În aceste zone, vitezele vor ajunge, în general, la 40-50 km/h.

Astfel, atenționările emise de ANM vizează două zile consecutive, cu vijelii și rafale puternice în mai multe regiuni, iar cele mai mari viteze sunt așteptate în zonele montane.

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