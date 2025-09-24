Volodimir Zelenski, la ONU. Nici NATO nu e o garanție de securitate

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a avertizat în discursul ținut, azi, la ONU, că nicio țară nu poate considera că are garantată securitatea. Nici NATO nu reprezintă un sistem impenetrabil, după cum a afirmat liderul de la Kiev.

El a remarcat că dreptul internaţional şi instituţiile multilaterale au devenit atât de slabe încât nu mai pot garanta supravieţuirea unei ţări ce e atacată.

„Dacă o naţiune doreşte pace, ea trebuie să lucreze la arme. Este teribil, dar aceasta este realitatea. Nu dreptul internaţional, nu cooperarea. Armele sunt cele care decid cine supravieţuieşte”, a afirmat președintele Ucrainei.

Așa că totul depinde de alianţele şi de armele pe care reuşeşte să le obţină, a afirmat președintele, care a avertizat, în continuare, asupra pericolelor pentru întreaga lume pe care le implică actuala cursă a înarmărilor şi evoluţia războiului contemporan.

El a dat ca exemplu răspunsuri pe care le consideră insuficiente: reacţia precaută a ţărilor NATO faţă de recentele intruziuni ale unor drone şi avioane de luptă ruseşti în spaţiul aerian al unor ţări membre ale acestei alianţe. Zelenski este de părere că aceste ţări ar trebi să intre în luptă şi să doboare țintele invazive.

Zelenski a vorbit și despre aşa-numita „Coaliţie a Voinţei” (sau Coaliţia Voluntarilor), compusă din peste 30 de ţări care oferă Ucrainei ajutor militar în războiul cu Rusia şi sunt dispuse să contribuie în diverse moduri la garanţii de securitate postbelice pentru țara sa. Coaliţie pe care a descris-o drept un model de securitate multilateral ce poate fi aplicat şi în alte părţi ale lumii, având în vedere neputinţa instituţiilor internaţionale pe care a denunţat-o.

„Cu fiecare an cu care continuă acest război, armele devin şi mai mortale, şi numai Rusia este de vină pentru acest lucru”, a mai avertizat liderul de la Kie .