EVZ Special Vlog de călătorie în România. Ce spun influencerii de travel din străinătate despre țara noastră







Peste 13 milioane de turiști, români și străini, au fost cazați în structurile de primire turistică din România în primele 11 luni ale anului 2024, conform datelor transmise de cǎtre Institutul Naţional de Statistică (INS), la început de ianuarie. Datele aratǎ o majorare cu peste patru procente în comparație cu perioada similară din anul anterior. Cei mai mulţi turişti strǎini care au ajuns în țara noastrǎ au venit din Germania, Italia şi Israel.

Chiar şi aşa, balanța nu este deloc una echilibratǎ, cǎci peste 83% dintre sosirile înregistrate în structurile de primire turistică din țară, categorie la care sunt incluse şi apartamentele şi camerele de închiriat, au fost ale turiștilor români. Asta în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat doar 17% din total. Durata medie a şederii în țara noastrǎ, a perioadei de cazare şi vizitare, în primele 11 luni din 2024, a fost de două zile, atât în ceea ce-i priveşte pe turiştii români, cât şi pe cei veniți din afara granițelor.

Echipa de la Institutul Național de Statisticǎ a publicat la început de an şi un clasament al celor mai vizitate oraşe din țara noastrǎ. Astfel, cei mai mulți turiști s-au cazat în Bucureşti, peste 1,7 milioane, apoi în Constanţa şi în Braşov.

Vocile turiştilor strǎini

Bucuria cǎlǎtoriei este de cele mai multe ori împǎrtǎşitǎ în mediul online, pe rețelele de socializare. Unii dintre turiştii strǎini care au ajuns în România nu s-au limitat doar la postarea unei fotografii pe Instagram, ci au ales sǎ povesteascǎ întreaga cǎlǎtorie prin videoclipuri urcate pe YouTube. „România, o țarǎ unicǎ în Europa (documentar de cǎlǎtorie)”, este titlul unui astfel de videoclip postat de Nicole şi Roberto, un cuplu ce cǎlǎtoreşte în jurul lumii şi împǎrtǎşeşte experiențele trǎite cu urmǎritorii de pe aceastǎ rețea socialǎ. Videoclipul, postat în februarie 2023, a strâns peste 1,5 milioane de vizualizǎri.

„De-a lungul drumului, vă veți întâlni cu localnici și veți avea o perspectivă asupra vieții lor. Veți fi față în față atât cu provocările, cât și cu minunile României. Fiți pregătiți să fiți captivați de momentele neașteptate ale călătoriei noastre, care vă vor pune la încercare percepțiile și vă vor captiva inimile. De la orașele vibrante București, Iași și Suceava, la locuri mai puțin cunoscute, precum Bârlad, Brăila și Jurilovca (județul Tulcea), veți experimenta aspectele culturale și sociale ale României, precum și peisajele sale uimitoare. Descoperiți Delta Dunării, Marea Neagră în Constanța, canioanele impresionante din Bicaz și Dobrogea, regiunea Moldovei cu mănăstirile sale magnifice și frumusețea Transilvaniei cu o vizită la Castelul Peleș. Și, bineînțeles, gustați din aromele mâncării românești!”, este mesajul celor doi pentru urmǎritorii din mediul online.

Brittany, din Statele Unite, cǎlǎtoreşte în jurul lumii din 2015 şi a vizitat peste 50 de țǎri de pe glob. Ea posteazǎ în mediul online, în special pe YouTube, pe canalul „She Run the World”, materiale prin care povesteşte experiențele sale de peste tot pe unde merge. A ajuns şi în România în vara anului trecut şi a postat un videoclip prin care le expune urmǎritorilor cele mai bune lucruri pe care le pot face în București. „În acest itinerar de două zile în București trec în revistă toate cele mai bune lucruri de văzut aici. Avem câteva clădiri uimitoare de văzut, cum ar fi Palatul Parlamentului, Palatul Regal, Ateneul Român, Arcul de Triumf și multe altele”, spune Brittnay în acest videoclip. „Am rǎmas uimitǎ ce prețuri mici am gǎsit în Micul Paris”.

Strǎinii, la pas prin România

Sammy şi Tommy, tot de peste Ocean, au ajuns anul trecut în Transilvania. Povestesc cum au luat trenul din Bucureşti spre Braşov pentru cǎ au vrut sǎ viziteze celebrul Castel Bran, o destinație promovatǎ în rândul turiştilor strǎini ca fiind casa unui personaj binecunoscut americanilor – Dracula. „Însǎ, dacă tot ajungeți în zonǎ, nu trebuie sǎ ratați nici Castelul Peleş. Distanța nu este deloc una mare şi meritǎ cu prisosințǎ. Este unul dintre cele mai frumoase castele pe care le-am vizitat în Europa”, spune Sammy în videoclipul postat pe pagina lor de YouTube. Mai apoi, cei doi au vizitat şi Cheile Turzii. Se declarǎ impresionați de frumusețile naturale, de bogǎția faunei din zonǎ. „E o adevǎratǎ experiențǎ. Nu trebuie ratatǎ!”, adaugǎ apoi Sammy.

„Satul Breb, din Maramureş, trebuie să fie adăugat la itinerariul tău prin România!”, este mesajul transmis de Gordon, pe canalul de YouTube „Ways of The World”, într-un videoclip postat în noiembrie 2022. „Am descoperit aici viața simplǎ de la țarǎ, am avut parte de linişte, iar localnicii m-au primit cu cǎldurǎ. Ne-am cazat într-o casǎ tradiționalǎ, am petrecut timp cu animalele din curte, ne-am bucurat de mâncarea delicioasǎ. Totul a fost superb!”, povesteşte Gordon.

O destinație preferatǎ de strǎini

Potrivit datelor Termene.ro referitoare la domeniul turismului din România în 2024, acesta a avut o evoluție semnificativǎ. Se consolideazǎ astfel poziția țării ca destinație atractivă pe harta europeană a călătoriilor. România a înregistrat o creștere a numărului de nopți turistice prin depǎşirea pragului de 28 de milioane de nopți de cazare. Creșterea vine ca urmare a unui flux mai mare de turiști internaționali, dar și a revenirii turismului domestic.

Principalele regiuni din țara noastrǎ care au contribuit la acest fenomen sunt Transilvania, Bucureștiul, dar și Delta Dunării, conform sursei mai sus menționate. În 2024, în Transilvania au ajuns un număr record de turiști datorită promovării eficiente a patrimoniului său cultural și natural. Pe de altǎ parte, Bucureștiul a fost în continuare un important hub pentru evenimente internaționale și turism în scop de afaceri. Iar pentru Delta Dunării s-a raportat o creștere de pânǎ la 15% a numărului de vizitatori, fapt datorat investițiilor realizate în infrastructura locală, dar și promovării ecoturismului regional.

În ceea ce priveşte sectorul hotelier din țara noastrǎ, acesta a fost un adevǎrat motor pentru creșterea numǎrului de vizitatori din 2024. Pe platforma Termene.ro se noteazǎ cǎ s-a înregistrat o rată de ocupare a hotelurilor care a atins 70% în sezonul de vârf. De menționat în acest sens cǎ unitățile de cazare de tip boutique și pensiunile rurale au fost printre cele mai populare alegeri în rândul turiștilor străini, vizitatori care caută experiențe autentice, specifice țǎrii sau regiunii unde ajung.