Vladimir Putin, la ceas aniversar. Ce sărbătorește liderul de la Kremlin la final de an

Vladimir Putin împlinește 25 de ani petrecuți în fruntea poporului rus. Astfel, în ultima zi din acest an, liderul de la Kremlin are un motiv în plus să sărbătorească. După un sfert de secol la putere, președintele Rusiei și-a asigurat un loc în cărțile de istorie, după ce a pornit un război cu Ucraina.

Vladimir Putin, după două decenii și jumătate la putere

O analiză EFE îl aduce în prim plan pe liderul de la Kremlin, care a „eliminat toţi duşmanii” Rusiei, duce un război cu Ucraina și a anexat teritorii.

Pe 31 decembrie 1999, el a preluat puterea de la Boris Elțîn.

„Ne-am îndepărtat de marginea prăpastiei", a precizat liderul de la Kremlin, făcând referire la modul în care fostul președinte a condus țara.

Planurile sale, aspru criticate

În martie, el a fost obținut un nou mandat de președinte. De altfel, planurile sale legate de războiul cu Ucraina au fost aspru criticate în toată lumea.

Conform sursei, Putin vrea să rămână în istorie ca fiind „liderul care a redat mândria imperială ruşilor, umiliţi după căderea Uniunii Sovietice în 1991. Un imperiu nu poate fi o democraţie, dar răbdarea ruşilor, deşi biblică, are şi ea o limită. Costul victoriei în Ucraina va fi bara de măsurare a liniei fine ce separă succesul de eşec pentru liderul de la Kremlin”.

Totodată el și-a conturat imaginea de „ţar” care își iubește țara și are credință în Dumnezeu.

„El a exercitat cel mai nemilos absolutism în politică în aceşti 25 de ani; a arătat o credinţă oarbă în Biserica Ortodoxă Rusă - Rusia devenind noua redută morală împotriva liberalismului steril - şi a promovat ideologia naţionalistă mesianică a lumii ruse”, mai arată sursa.

Vladimir Putin vrea să aibă ultimul cuvânt

În analiză este criticat modul în care președintele Rusiei își conduce țara și ține cont de structurile din stat.

„Liderul de la Kremlin a instituit un regim în care el are întotdeauna ultimul cuvânt. Deciziile colegiale care caracterizau Comitetul Central şi Biroul Politic din perioada sovietică au fost înlocuite cu un Consiliu de Securitate în care nu există loc pentru disidenţă. Partidul Kremlinului şi parlamentul sunt elemente de decor” arată EFE.

Totodată, sursa precizează că el „a depăşit o limită după care nu mai există întoarcere”. În plus, realizatorii analizei arată că acesta se bazează pe Biserica Ortodoxă Rusă pentru a câștiga poporul.