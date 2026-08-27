Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a tranșat definitiv litigiul juridic care punea sub semnul întrebării continuitatea zborurilor din spațiul aerian românesc. Instanța supremă a admitted recursurile formulate de Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian și Autoritatea Aeronautică Civilă Română, anulând astfel măsura suspendării certificatului de furnizor de servicii, conform Mediafax.

Decizia instanței supreme vine în dosarul nr. 4696/2/2025, soluționat la data de 26 august 2026. Prin această hotărâre, magistrații au înlăturat definitiv măsura dispusă anterior de Curtea de Apel București, eliminând orice risc privind blocarea activității.

Procesul a avut la origine o serie de pretenții formulate în legătură cu procedurile de recrutare și selecție pentru controlorii de trafic aerian. În prima instanță, prin sentința pronunțată la 27 februarie 2026, Curtea de Apel București dispusese suspendarea pentru o perioadă de 30 de zile a Certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană deținut de ROMATSA.

Reprezentanții furnizorului național au explicat pentru Mediafax impactul pe care o astfel de măsură l-ar fi avut asupra țării noastre.

„Prin caracterul definitiv al acestei soluții, măsura suspendării pentru 30 de zile a Certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană al ROMATSA, dispusă în primă instanță, este înlăturată și nu mai poate produce efecte”, au comunicat oficialii regiei.

Aplicarea suspendării ar fi generat blocaje masive atât pentru aviația civilă, cât și pentru cea militară, punând în pericol funcționarea normală a zborurilor.

„O eventuală punere în aplicare a acestei măsuri ar fi avut consecințe majore asupra continuității furnizării serviciilor de navigație aeriană în spațiul aerian al României, cu impact direct asupra traficului aerian civil și militar, asupra siguranței naționale și asupra milioanelor de pasageri care utilizează anual spațiul aerian românesc. Decizia definitivă a Înaltei Curți elimină acest risc juridic și înlătură orice posibilitate ca măsura suspendării dispusă în primă instanță să producă efecte asupra continuității serviciilor de navigație aeriană furnizate în spațiul aerian al României”, arată reprezentanții ROMATSA.

Într-un document de poziție transmis la solicitarea Mediafax, conducerea ROMATSA a salutat hotărârea magistraților de la ÎCCJ, subliniind că siguranța, continuitatea și eficiența rămân pilonii centrali ai activității sale.

„ROMATSA își desfășoară activitatea cu respectarea unor criterii stricte de profesionalism, competență și responsabilitate, în acord cu cerințele și practicile europene aplicabile. Exigența profesională specifică domeniului este impusă de însăși natura activității de control al traficului aerian, unde competența, aptitudinile profesionale și capacitatea de a opera în condiții de maximă siguranță reprezintă criterii esențiale. Regia își reafirmă angajamentul de a asigura, în condiții de siguranță și continuitate, serviciile de trafic aerian în spațiul aerian al României, cu respectarea standardelor europene și internaționale aplicabile”, a transmis ROMATSA.

Cu această ocazie, regia a transmis mulțumiri echipei de avocați de la Casa de Avocatură Filip & Company, dar și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Autorității Aeronautice Civile Române și organizației EUROCONTROL pentru sprijinul acordat și cooperarea instituțională.

ROMATSA este instituția desemnată să gestioneze întregul spațiu aerian al României, cunoscut sub denumirea de FIR București. Instituția funcționează după reguli economice stricte, fiind complet independentă de bugetul de stat.

Echipa numără peste 1.700 de angajați, dintre care mai mult de 800 sunt controlori de dirijare și informare a traficului aerian, iar 350 sunt specialiști în electronica siguranței traficului aerian. Regia se autofinanțează în proporție de peste 98% direct din tarifele plătite de companiile aeriene care tranzitează sau aterizează în spațiul aerian românesc, fără a primi subvenții publice.