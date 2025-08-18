Sport Victorie importantă pentru FC Argeș în meciul cu Oțelul







FC Argeș a obținut o victorie importantă în etapa a șasea a Superligii, învingând luni seară, pe teren propriu, echipa Oțelul Galați, cu scorul de 2-0.

Partida s-a disputat într-o atmosferă echilibrată în prima repriză. Gazdele au reușit să se desprindă decisiv în repriza a doua, grație unui penalty transformat de Matos în minutul 62 și unui gol venit rapid, trei minute mai târziu, prin Sierra.

Aceste reușite le-au adus argeșenilor cele trei puncte și un plus de moral în clasament.

După o primă repriză fără goluri și cu ocazii împărțite, FC Argeș a ieșit mult mai motivată de la cabine. Presiunea constantă a dus la obținerea unui penalti în minutul 61, transformat cu siguranță de Matos. Imediat, în minutul 65, Sierra a înscris al doilea gol, profitând de o eroare în defensiva gălățenilor.

Deși antrenorul Laszlo Balint a efectuat mai multe schimbări pentru a revitaliza echipa, Oțelul nu a reușit să își creeze ocazii clare de gol. În ciuda eforturilor, oaspeții au rămas fără replică pe tabela de marcaj, bifând o înfrângere dureroasă în deplasare.

FC Argeș ocupă locul 9, în timp ce Oțelul se află pe locul 11 în Superliga.

FC Argeș a început partida în formula: Lazar – Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag – Rădescu (Orozco 89’), Sierra, Blagaic (Raţă 71’) – Caio (Pîrvu 88’), Matos (Moldoveanu 75’), Bettaieb. Echipa a fost pregătită de antrenorul Bogdan Andone.

De cealaltă parte, Oțelul Galați i-a avut în teren pe: Dur-Bozoancă (înlocuit de Popescu în minutul 53) – Zhelev, Zivulic, Ne Lopes, Kazu (Andrezinho 63’) – Lameira, J. Paulo, Ciobanu (Rus 87’) – Patrick, Paulinho, Bană (Neicu 86’).

Arbitrul central al meciului a fost Horia Mladinovici, asistat de Cosmin Vătămanu și Mihăiţă Necula, cu Iulian Dima și Cristina Mariana Trandafir la camera VAR. Cartonașe galbene au fost acordate lui Briceag (FC Argeș, min. 79), respectiv lui Kazu (min. 34) și Zhelev (min. 79) de la Oțelul.