Victor Ponta, previziune sumbră despre România

România traversează un moment economic dificil și avertizează că țara ar putea fi nevoită să apeleze din nou la Fondul Monetar Internațional (FMI), în lipsa unui guvern stabil și credibil, afirmă fostul premier Victor Ponta. Fostul lider PSD a adăugat că actuala situație îi amintește de perioada crizei financiare din 2009-2010.

Fostul șef al Guvernului a explicat că România riscă să se confrunte cu măsuri dure dacă va avea nevoie de sprijin financiar extern, așa cum s-a întâmplat în urmă cu mai bine de un deceniu.

„Da, din păcate suntem într-o situație la fel de gravă ca cea din 2009-2010. Atunci România a fost trecută de agențiile de rating la junk și singura soluție a fost să apelăm la Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Comisia Europeană. Atunci am luat un împrumut de 20 de miliarde de euro. Acum deficitul nostru anual este de 12-14 miliarde de euro, deci dacă ajungem din nou la instituțiile financiare internaționale o să ne trebuiască mai mulți bani decât atunci, iar condițiile vor fi cel puțin la fel de dure”, a declarat Victor Ponta.

Fostul premier afirmă că un nou acord cu instituțiile financiare internaționale ar putea veni la pachet cu măsuri de austeritate.

„Metodele sunt destul de clasice: mărirea taxelor, scăderea salariilor și a pensiilor, reduceri de buget. Așa s-a ajuns în 2010 la majorarea TVA la 24% și la tăierile de salarii și pensii”, a spus acesta.

Victor Ponta a făcut referire și la perioada în care a condus Guvernul, susținând că atunci a ales o abordare economică diferită, bazată pe creșteri de venituri și reducerea unor taxe.

„Din fericire, în 2013-2014 am luat metoda cealaltă: am mărit salariile și pensiile, am redus taxele și am reușit și să dăm banii înapoi la Fondul Monetar Internațional, și să avem un deficit foarte mic. Eu nu cred în metoda asta și, slavă Domnului, cât am fost prim-ministru am dovedit în cei patru ani că metodele inverse funcționează chiar mai bine”, a afirmat fostul lider PSD.

În opinia fostului premier, prioritatea ar trebui să fie instalarea rapidă a unui executiv care să transmită încredere înaintea evaluărilor agențiilor de rating.

„Până avem rapoartele celor trei agenții de rating, ar fi bine să avem guvern și să avem guvern cu niște oameni care au și experiență, și credibilitate, ca să nu intrăm la junk în septembrie. Deocamdată nu văd nimic. Tot așteptăm să vedem numirea, să vedem că avem guvern. Dacă nu, ne ducem la junk, ne ducem în prăpastie”, a avertizat Victor Ponta.

Fostul premier consideră că revenirea la formula politică anterioară nu mai reprezintă o soluție și susține că, în actualul context parlamentar, o alianță PSD-AUR ar putea asigura stabilitatea guvernării.

„Singurul guvern stabil și care ar avea o coerență în acest moment ar fi un guvern PSD-AUR. Prostia asta propagandistică, că nu vorbim cu AUR, e ceea ce ne-a dus în situația actuală. Nu se mai poate reface vechea coaliție. Cine spune chestia asta ori e mincinos, ori e imbecil”, a declarat Victor Ponta.