Siegfried Mureșan: Nu putem da un cec în alb domnului Grindeanu

EuroparlamentarulSiegfried Mureșan a declarat că implementarea completă a programului SAFE depinde de instalarea unui Guvern cu atribuții depline. Acesta a afirmat că viitorul Executiv va trebui să ratifice prin ordonanță de urgență acordul de împrumut cu Comisia Europeană, pentru ca România să primească prefinanțarea de 2,5 miliarde de euro.

Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier, a declarat, la Interviurile Libertatea, că România are alocate 16 miliarde de euro prin programul SAFE, însă pentru implementarea completă a acestuia este necesar un Guvern cu prerogative depline.

Potrivit europarlamentarului, actualul Executiv interimar nu poate adopta ordonanțe de urgență, iar acest lucru împiedică finalizarea etapelor necesare pentru accesarea fondurilor.

„Totul este pregătit, un nou guvern va trebui, prin ordonanţă de urgenţă, să ratifice acordul de împrumut cu Comisia Europeană, pentru a primi prefinanţarea de 2,5 miliarde de euro", a declarat Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul a explicat că obiectivul este ca România să încaseze cât mai rapid prefinanțarea, astfel încât proiectele finanțate prin SAFE să poată intra în faza de implementare.

„Pentru a putea pe deplin implementa programul SAFE e nevoie de un guvern cu prerogative depline. Obiectivul este să primim cât mai rapid cele 2,5 miliarde euro prefinanţare, pentru ca şi contractele din programul SAFE să poată primi avans şi să poată să înceapă investiţii. Sunt câteva state în aceeaşi situaţie în care suntem noi, au avut programul avizat favorabil, aprobat, semnat de Comisia Europeană. Polonia este primul stat, Polonia a avut programul aprobat şi a primit avansul din programul SAFE", a afirmat Mureșan.

Întrebat dacă actuala criză politică afectează implementarea programului SAFE, Siegfried Mureșan a susținut că România nu înregistrează întârzieri și se află printre statele care au avansat cel mai rapid în acest proces.

„Despre programul SAFE putem spune că, în ciuda unor tendinţe de obstrucţionare din partea PSD, cu Curtea Constituţională, în ciuda unor tendinţe de obstrucţionare, la programul SAFE trebuie să spunem că România este unul dintre statele fruntaşe, am fost unul dintre primele state care au depus proiectele la Comisia Europeană şi care a avut programul adoptat. Nu există niciun fel de întârziere. Realmente suntem între statele care s-au mişcat cel mai rapid", a declarat europarlamentarul.

Siegfried Mureșan a afirmat că este nevoie de garanții că viitorul Guvern va implementa fără întârzieri proiectele considerate prioritare pentru România.

"Vrem garanţii cum că un guvern, eventual condus de un prim-ministru PSD, va implementa rapid, fără niciun fel de întârziere, toate urgenţele ţării, PNRR, SAFE - am văzut contestaţia la Curtea Constituţională, deci preferăm să avem garanţii, nu obişnuim noi, PNL, să dăm cecuri în alb şi cu siguranţă nu putem da un cec în alb domnului Grindeanu", a afirmat Siegfried Mureșan.