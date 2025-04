Social Vești proaste de Paște! Un aliment s-a scumpit cu 20% în ultima săptămână







Vești îngrijorătoare pentru părinții din România: un aliment popular s-a scumpit cu 20% cu o săptămână înainte de Paște, iar copiii vor fi dezamăgiți! Comercianții au implementat măsuri de precauție pentru a preveni furturile.

Fără a mai lăsa loc de suspans, vă informăm că este vorba despre ciocolată. Cu ocazia sărbătorilor pascale, dulciurile pe bază de cacao devin din ce în ce mai scumpe. Prețurile au crescut, în medie, cu 20% față de anul trecut, iar specialiștii avertizează că aceste scumpiri nu s-au oprit aici.

Cele mai scumpe sortimente de ciocolată, protejate cu sisteme antifurt

Pentru a face față situației, comercianții au început să adopte măsuri suplimentare de securitate. Astfel, cele mai scumpe sortimente de ciocolată sunt acum protejate cu sisteme antifurt, o practică rar întâlnită în trecut.

Românii care au vizitat supermarketurile au observat cu siguranță aceste măsuri. Iepurașii din ciocolată și tabletele premium sunt acum ambalate în cutii de plastic transparente, menite să descurajeze furturile. Această situație este rezultatul direct al scumpirilor, dar și al unui comportament tot mai frecvent: consumul produselor în magazin fără a fi plătite.

Prețul la cacao a crescut dramatic

Creșterea rapidă a prețului cacao-ului pe piața internațională, care a atins un vârf istoric la sfârșitul anului trecut, a generat scumpiri în lanț. Acum, este aproape imposibil să găsești un iepuraș de ciocolată la un preț mai mic de 13-15 lei, în timp ce în anii anteriori astfel de produse se vindeau și cu 5 lei.

„Listele deja le închid pe 1 aprilie, de la an la an sunt tot mai mulţi cozonaci. Tradiţional moldovenesc, care porneşte de la 155 de lei. De Paşte o să am fistichiul, care e umplut cu fistic proaspăt. Acesta pornește de la 190 de lei”, a afirmat Anca Bulboacă, cofetăreasă, pentru Observator.

Produsele cu ciocolată, o delicatesă

În acest context, prețurile variază considerabil în funcție de rețetă și ingredientele selectate. Cozonacii tradiționali, în special cei cu umpluturi speciale, cum ar fi fisticul, sunt printre cele mai scumpe opțiuni. Pe de altă parte, pentru cei cu un buget mai limitat, există și variante mai mici, disponibile la prețuri mai accesibile.

„Nu se mai rezumă la cozonacul acela de un kilogram, cât se poate de mic, eventual de 500 de grame. Kilogramul de cozonac este 120 de lei, la 500 de grame 65 de lei”, a afirmat proprietara de cofetărie.